Home > विदेश > यहां जेल में नहीं, आजादी में कटती है सजा! कैदी करते हैं नौकरी, घूमते हैं बाजार, जानिए इस देश की अनोखी जेल व्यवस्था

यहां जेल में नहीं, आजादी में कटती है सजा! कैदी करते हैं नौकरी, घूमते हैं बाजार, जानिए इस देश की अनोखी जेल व्यवस्था

Finland Jail System: दुनिया जहां जेलों को सख्त सजा और बंदिशों का प्रतीक मानती है, वहीं फिनलैंड ने जेल व्यवस्था को पूरी तरह अलग दिशा दी है. यहां की ‘ओपन प्रिजन’ व्यवस्था में कैदियों को काम करने, पढ़ाई करने, परिवार से मिलने और सामान्य जीवन जीने की छूट मिलती है. हैरानी की बात यह है कि इस मॉडल के चलते दोबारा अपराध करने की दर दुनिया में सबसे कम मानी जाती है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 1, 2026 2:52:56 PM IST

फिनलैंड की अनोखी जेल व्यवस्था ने सबको चौंकाया
फिनलैंड की अनोखी जेल व्यवस्था ने सबको चौंकाया


Finland Jail System: जेल का नाम सुनते ही ऊंची दीवारें, लोहे की सलाखें, हथकड़ियां और कड़ी सुरक्षा का दृश्य सामने आता है. लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां जेल का मतलब कैदियों को केवल बंद करना नहीं, बल्कि उन्हें दोबारा समाज का जिम्मेदार नागरिक बनाना है. फिनलैंड की ओपन प्रिजन व्यवस्था इसी सोच का उदाहरण है, जहां कैदी दिन में नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं और रात में वापस जेल लौट आते हैं.

जब जेल किसी कैंपस या हॉस्टल जैसी लगे

फिनलैंड की कई जेलें ‘ओपन प्रिजन’ मॉडल पर संचालित होती हैं. इन जेलों में पारंपरिक जेलों जैसी ऊंची दीवारें, कंटीले तार या हर समय निगरानी करने वाले सशस्त्र गार्ड नहीं होते. कैदियों को हथकड़ियां पहनाकर नहीं रखा जाता और न ही उन्हें हर समय बंद कोठरियों में कैद किया जाता है. पहली नजर में इन जेलों को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो सकता है कि यहां अपराधियों को रखा गया है.

You Might Be Interested In

दिन में नौकरी, रात में जेल वापसी

फिनलैड के इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कैदियों को दिन के समय बाहर निकलने की अनुमति होती है. वे स्थानीय कंपनियों, दुकानों, फैक्ट्रियों और कार्यालयों में नौकरी कर सकते हैं. कई कैदी पढ़ाई जारी रखते हैं और कौशल विकास कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेते हैं. दिनभर सामान्य जीवन जीने के बाद उन्हें रात में वापस जेल लौटना होता है. यह व्यवस्था उन्हें समाज से जुड़े रहने और जिम्मेदारी का एहसास बनाए रखने में मदद करती है. इन ओपन जेलों में कैदियों को अपने परिवार से मिलने-जुलने की पर्याप्त छूट मिलती है. वे परिवार के साथ समय बिता सकते हैं और कई मामलों में सप्ताहांत पर घर जाने की अनुमति भी दी जाती है. शाम के समय कैदी खरीदारी कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं या अन्य सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं. उद्देश्य यह है कि जेल से बाहर आने के बाद उन्हें समाज में दोबारा ढलने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो.

भरोसे पर टिका है पूरा सिस्टम

फिनलैंड की जेल व्यवस्था का आधार सख्ती नहीं बल्कि विश्वास है. जेल प्रशासन कैदियों को जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करने का अवसर देता है. हालांकि इसके साथ स्पष्ट नियम भी तय किए गए हैं. यदि कोई कैदी नियमों का उल्लंघन करता है, निर्धारित समय पर जेल नहीं लौटता या किसी अन्य प्रकार की अनुशासनहीनता करता है, तो उसे तुरंत ओपन प्रिजन से हटाकर पारंपरिक क्लोज्ड जेल में भेज दिया जाता है.

आखिर फिनलैंड ने क्यों अपनाया यह मॉडल?

फिनलैंड का मानना है कि अपराधियों को केवल समाज से अलग कर देना समस्या का स्थायी समाधान नहीं है. विशेषज्ञों का तर्क है कि अत्यधिक सख्त जेलें कई बार अपराधियों को और अधिक आक्रामक और समाज-विरोधी बना सकती हैं. इसलिए यहां जेलों का उद्देश्य सजा देने के साथ-साथ सुधार और पुनर्वास भी है. इसी सोच के तहत कैदियों को जिम्मेदारी, रोजगार और सामाजिक संपर्क का अवसर दिया जाता है ताकि वे रिहाई के बाद सामान्य जीवन में आसानी से लौट सकें.

दोबारा अपराध करने की दर बेहद कम

फिनलैंड की इस व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रमाण इसके परिणाम हैं. आंकड़ों के अनुसार, जेल से रिहा होने के बाद दोबारा अपराध करने वाले लोगों की दर फिनलैंड में लगभग 20 से 30 प्रतिशत के बीच है, जो दुनिया के कई अन्य देशों की तुलना में काफी कम मानी जाती है. देशों में यह दर 50 से 70 प्रतिशत तक पहुंच जाती है. यही वजह है कि फिनलैंड का मॉडल अपराध नियंत्रण और पुनर्वास के क्षेत्र में सफल उदाहरण माना जाता है. ओपन जेल में रहने वाले कैदी सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर अपने-अपने काम या पढ़ाई के लिए निकल जाते हैं. कुछ लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कुछ कार्यालयों में नौकरी करते हैं और कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं. दिनभर की गतिविधियों के बाद वे शाम को सामान्य लोगों की तरह अपना समय बिताते हैं और फिर रात में जेल लौट आते हैं. यह दिनचर्या उन्हें अनुशासन और आत्मनिर्भरता दोनों सिखाती है.

भारत और फिनलैंड की जेल व्यवस्था में बड़ा अंतर

भारत में अधिकांश जेलें पारंपरिक मॉडल पर आधारित हैं, जहां सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी होती है. कई जेलों में क्षमता से अधिक कैदी भी रहते हैं और उनकी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाती है. भारत में भी कुछ राज्यों में ओपन जेल की व्यवस्था मौजूद है, लेकिन वहां फिनलैंड जैसी व्यापक स्वतंत्रता और सामाजिक भागीदारी देखने को नहीं मिलती. यही कारण है कि फिनलैंड का मॉडल दुनिया के लिए एक अलग और अनोखा उदाहरण माना जाता है.

दुनिया के कई देश अपना रहे हैं यह रास्ता

फिनलैंड की सफलता को देखते हुए नॉर्वे और स्वीडन जैसे कई यूरोपीय देशों ने भी इसी तरह की ओपन प्रिजन व्यवस्था को अपनाया है. इन देशों में जेलों को केवल सजा देने की जगह नहीं बल्कि सुधार केंद्र के रूप में देखा जाता है. यहां अपराधियों को दोबारा समाज का हिस्सा बनाने पर अधिक ध्यान दिया जाता है. हालांकि इस मॉडल की खूब चर्चा होती है, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां भी हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि जहां अपराध दर अधिक हो, सामाजिक विश्वास कम हो या कानून व्यवस्था की स्थिति कमजोर हो, वहां इस तरह की व्यवस्था लागू करना आसान नहीं होगा. फिर भी जिन देशों में पुनर्वास आधारित न्याय प्रणाली को महत्व दिया जाता है, वहां यह मॉडल अपराध कम करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रभावी माध्यम साबित हो सकता है.

Tags: World Most Unique Jail Finland
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

संघर्ष से सफलता तक, रिया चक्रवर्ती की कहानी

July 1, 2026

कितनी अमीर हैं काव्या मारन?

July 1, 2026

कौन हैं दुनिया के सबसे अमीर जेन जी सेलिब्रिटी?

July 1, 2026

ज्यादा आलू खाने के नुकसान

June 30, 2026

किडनी को हेल्दी रखने के लिए कौन से फल खाएं?

June 30, 2026

बिना ज्योतिष के चक्कर काटे, ऐसे मजबूत करें अपने 9...

June 30, 2026
यहां जेल में नहीं, आजादी में कटती है सजा! कैदी करते हैं नौकरी, घूमते हैं बाजार, जानिए इस देश की अनोखी जेल व्यवस्था

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

यहां जेल में नहीं, आजादी में कटती है सजा! कैदी करते हैं नौकरी, घूमते हैं बाजार, जानिए इस देश की अनोखी जेल व्यवस्था
यहां जेल में नहीं, आजादी में कटती है सजा! कैदी करते हैं नौकरी, घूमते हैं बाजार, जानिए इस देश की अनोखी जेल व्यवस्था
यहां जेल में नहीं, आजादी में कटती है सजा! कैदी करते हैं नौकरी, घूमते हैं बाजार, जानिए इस देश की अनोखी जेल व्यवस्था
यहां जेल में नहीं, आजादी में कटती है सजा! कैदी करते हैं नौकरी, घूमते हैं बाजार, जानिए इस देश की अनोखी जेल व्यवस्था