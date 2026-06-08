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FIFA World Cup 2026: कैनसस सिटी में इंग्लैंड वर्ल्ड कप बेस पर 9 लोगों पर फायरिंग, ट्रेनिंग से कुछ दूरी पर हुई गोलीबारी

FIFA World Cup 2026: कैनसस सिटी में हुई एक मास शूटिंग (कई लोगों पर गोलीबारी) में नौ लोग घायल हो गए.

By: JP Yadav | Published: June 8, 2026 8:09:33 AM IST

FIFA World Cup 2026: कैनसस सिटी में हुई एक मास शूटिंग (कई लोगों पर गोलीबारी) में नौ लोग घायल हो गए.
FIFA World Cup 2026: कैनसस सिटी में हुई एक मास शूटिंग (कई लोगों पर गोलीबारी) में नौ लोग घायल हो गए.


FIFA World Cup 2026: इंग्लैड की  कैनसस सिटी में हुई एक मास शूटिंग (कई लोगों पर गोलीबारी) में 9 लोग घायल हो गए. इससे देश में हड़कंप मच गया. यह गोलीबारी इंग्लैंड की टीम के 2026 FIFA वर्ल्ड कप के लिए शहर में आने से कुछ दिन पहले हुई. ऐसे में टूर्नामेंट की सुरक्षा तैयारियों पर सवाल उठा रहा है

FIFA World Cup 2026 से जुडे़ अधिकारियों की मानें तो गोली बारी की इस घटना से वर्ल्ड कप 2026 से कोई सीधा संबंध नहीं है, इसके बावजूद एजेंसियों एक्टिव हो गई हैं. गोलीबारी इंग्लैंड के तय ट्रेनिंग बेस से कुछ ही मील दूर हुई, जिससे फ़ुटबॉल के सबसे बड़े इवेंट से पहले सुरक्षा इंतज़ामों की और ज़्यादा जांच-पड़ताल की ज़रूरत महसूस होने लगी है.

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सभी 9 पीड़ितों को मामूली चोटें आईं. गोलीबारी इंग्लैंड के भविष्य के ट्रेनिंग बेस के पास हुई. कैनसस सिटी पुलिस के अनुसार, शनिवार (06 जून, 2026) को सुबह लगभग 4 बजे ईस्ट 79th स्ट्रीट और ट्रूस्ट एवेन्यू के पास गोली चलने की सूचना मिलने पर अधिकारी मौके पर पहुंचे.

गोली लगने से घायल तीन महिलाओं को इमरजेंसी सेवाओं द्वारा पास के अस्पतालों में ले जाया गया. शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि छह और लोग भी घायल हुए थे और वे निजी गाड़ियों से अस्पताल गए थे. कैनसस सिटी पुलिस विभाग के कैप्टन जेक बेचिना ने पुष्टि की कि सभी नौ पीड़ितों को ऐसी चोटें आईं जिनसे जान का ख़तरा नहीं है.

गोलीबारी की जगह ‘स्वोप सॉकर विलेज’ से लगभग 4.6 मील दूर है, जहां इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप के शुरुआती दौर में ट्रेनिंग करेगी. ‘द इंडिपेंडेंट’ के अनुसार, टीम का होटल काफी दूर है. वहीं पुलिस का कहना है कि यह घटना वाली जगह से लगभग 15 मील दूर है.

 ऑफिसर अलायना गोंजालेज ने ज़ोर देकर कहा कि गोलीबारी “वर्ल्ड कप वेन्यू या वर्ल्ड कप से जुड़ी किसी भी चीज़ के पास नहीं हुई”, जिसमें इंग्लैंड का बेस कैंप भी शामिल है. गोलीबारी के समय इंग्लैंड की टीम फ्लोरिडा में थी। घटना के समय इंग्लैंड के खिलाड़ी और स्टाफ़ कैनसस सिटी में नहीं थे. थॉमस ट्यूशेल की टीम अभी फ्लोरिडा में है और टूर्नामेंट के लिए मिसौरी जाने से पहले अपनी आखिरी तैयारियों में जुटी है. 

Tags: britain news
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