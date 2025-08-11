Home > विदेश > Asim Munir News: ‘भारत चमचमाती मर्सिडीज, और पाकिस्तान …’ आसिम मुनीर ने दुनिया के सामने बताई अपने देश की असलियत, सोशल मीडिया पर यूजर्स कर रहे ट्रोल

Asim Munir News: ‘भारत चमचमाती मर्सिडीज, और पाकिस्तान …’ आसिम मुनीर ने दुनिया के सामने बताई अपने देश की असलियत, सोशल मीडिया पर यूजर्स कर रहे ट्रोल

Asim Munir India Remark: फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम में बोलते हुए, मुनीर कथित तौर पर इस्लामाबाद को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित नई दिल्ली के एक कम परिष्कृत लेकिन अधिक शक्तिशाली पड़ोसी के रूप में चित्रित करने की कोशिश कर रहे थे।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 11, 2025 16:48:49 IST

Asim Munir India Remark
Asim Munir India Remark

Asim Munir India Remark: परमाणु युद्ध की धमकियों और पाकिस्तानी राजनीति में सेना की दखलंदाजी के बीच, पाकिस्तान के वास्तविक सैन्य शासक, फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने भारत की तुलना एक “चमकती मर्सिडीज” और अपने देश की तुलना एक “डंप ट्रक” से करके एक “अशिष्ट तुलना” की। फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम में बोलते हुए, मुनीर कथित तौर पर इस्लामाबाद को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित नई दिल्ली के एक कम परिष्कृत लेकिन अधिक शक्तिशाली पड़ोसी के रूप में चित्रित करने की कोशिश कर रहे थे।

हालांकि, सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ट्रोल किया और उनके शब्दार्थ के प्रयोग को अनजाने में भारत को पाकिस्तान से बेहतर मानने की स्वीकारोक्ति करार दिया।

भारत चमचमाती मर्सिडीज, पाक बजरी से भरा एक डंप ट्रक – मुनीर

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, दो महीने में अपनी दूसरी अमेरिकी यात्रा के दौरान बोलते हुए मुनीर ने कहा कि, “मैं स्थिति को समझाने के लिए एक अशिष्ट तुलना का उपयोग करने जा रहा हूँ… भारत फेरारी की तरह राजमार्ग पर आ रही एक चमचमाती मर्सिडीज है, लेकिन हम बजरी से भरा एक डंप ट्रक हैं। अगर ट्रक कार से टकराता है, तो नुकसान किसका होगा?” 

टैम्पा के मानद वाणिज्य दूत, व्यवसायी अदनान असद द्वारा आयोजित एक विशेष रात्रिभोज में अपने भाषण के दौरान, मुनीर ने यह भी चेतावनी दी कि अगर भविष्य में भारत के साथ युद्ध में उनके देश के अस्तित्व को खतरा हुआ, तो “परमाणु युद्ध” और “आधी दुनिया” को तबाह कर दिया जाएगा। उन्होंने इस्लामाबाद की कथित तेल और खनिज संपदा को देश को दलदल से उबारने की कुंजी बताते हुए शेखी बघारी।

सोशल मीडिया पर जमकर हो रही ट्रोलिंग

पाकिस्तानी सेना प्रमुख की टिप्पणी ने जल्द ही इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने कहा कि अपनी “उपमा” में भी, मुनीर ने अपने ही देश को बदनाम किया है।

एक एक्स यूजर ने लिखा, “मुनीर के बयान में एकमात्र सच्चाई यह है कि भारत मर्सिडीज है, और उनका देश डंप ट्रक है। बाकी सब भ्रम है।”

दूसरे यूजर ने मिसाइलों से लदी एक मर्सिडीज की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, “भारत मिसाइलों से भरा एक ऐसा जानवर है जो बिल्कुल घातक है। यह आपको बर्बाद कर देगा।”

एक यूजर ने लिखा, “कम से कम उन्हें अपनी असलियत तो पता है… वे डंप ट्रक हैं और कुछ नहीं… असफल मार्शल ने स्वीकार किया कि वे दयनीय हैं।”

Asim Munir News: किसके दम पर उछल रहा है आसिम मुनीर, भारत को क्यों दे रहा है बार-बार परमाणु हमले की धमकी? समझिये अंदर की…

Tags: Asim Munir India RemarkIndia Shiny MercedesNuclear War ThreatPakistan dump truck
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कब्ज की समस्या है परेशान तो करना शुरू कर दें...

August 10, 2025

घर पर झट से तैयार करें तुलसी के पत्तों से...

August 10, 2025

बिल्ली के बारे 10 ऐसे मजेदार चीजें, जिसे सुन दंग...

August 10, 2025

कच्चा खजूर vs पका कौन सा है ज्यादा फायदेमंद ?

August 10, 2025

इन 5 लोगों को भूलकर भी नहीं पीनी चाहिए इलायची...

August 10, 2025

मसूरी के आसपास की ये जगहें आपको बना देंगी नेचर...

August 10, 2025
Asim Munir News: ‘भारत चमचमाती मर्सिडीज, और पाकिस्तान …’ आसिम मुनीर ने दुनिया के सामने बताई अपने देश की असलियत, सोशल मीडिया पर यूजर्स कर रहे ट्रोल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Asim Munir News: ‘भारत चमचमाती मर्सिडीज, और पाकिस्तान …’ आसिम मुनीर ने दुनिया के सामने बताई अपने देश की असलियत, सोशल मीडिया पर यूजर्स कर रहे ट्रोल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Asim Munir News: ‘भारत चमचमाती मर्सिडीज, और पाकिस्तान …’ आसिम मुनीर ने दुनिया के सामने बताई अपने देश की असलियत, सोशल मीडिया पर यूजर्स कर रहे ट्रोल
Asim Munir News: ‘भारत चमचमाती मर्सिडीज, और पाकिस्तान …’ आसिम मुनीर ने दुनिया के सामने बताई अपने देश की असलियत, सोशल मीडिया पर यूजर्स कर रहे ट्रोल
Asim Munir News: ‘भारत चमचमाती मर्सिडीज, और पाकिस्तान …’ आसिम मुनीर ने दुनिया के सामने बताई अपने देश की असलियत, सोशल मीडिया पर यूजर्स कर रहे ट्रोल
Asim Munir News: ‘भारत चमचमाती मर्सिडीज, और पाकिस्तान …’ आसिम मुनीर ने दुनिया के सामने बताई अपने देश की असलियत, सोशल मीडिया पर यूजर्स कर रहे ट्रोल
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?