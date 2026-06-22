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जिसे बच्चों की अश्लील तस्वीरें रखने के आरोप में पकड़ा गया था उसी से महिला टीचर ने क्यों कर ली शादी

मिली जानकारी के अनुसार, 13 महीनों तक वह एक ऐसे व्यक्ति के साथ गुपचुप तरीके से रिलेशनशिप में रहते हुए क्लास में पढ़ाती रहीं जो बच्चों के साथ यौन अपराध का दोषी था.

By: JP Yadav | Published: June 22, 2026 7:02:03 PM IST

महिला टीचर ने नौकरी जाने के केवल 5 महीने बाद ही उसने उसी व्यक्ति से शादी कर ली, जो आरोपी था
महिला टीचर ने नौकरी जाने के केवल 5 महीने बाद ही उसने उसी व्यक्ति से शादी कर ली, जो आरोपी था


पिछले दिनों जिस प्राइमरी स्कूल टीचर को बच्चों के साथ यौन अपराध के लिए और तेजी आगे बढ़े रिश्ते को छिपाने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था. उस महिला टीचर ने  ही नौकरी जाने के केवल 5 महीने बाद ही उसने उसी व्यक्ति से शादी कर ली.  29 साल की जेसिका पैटलो को पिछले साल एसेक्स के ब्रेंटवुड में केल्वडन हैच कम्युनिटी प्राइमरी स्कूल से निकाल दिया गया था. उन्होंने यह जानकारी नहीं दी थी कि उनके नए बॉयफ्रेंड जोश पेरी को 2019 में छोटे बच्चों की अश्लील तस्वीरें रखने के आरोप में पकड़ा गया था.  वहीं, अपना करियर खोने और नेल टेक्नीशियन के तौर पर दोबारा ट्रेनिंग लेने के लिए मजबूर होने के बावजूद वह उस रजिस्टर्ड यौन ऑफ़ेंडर (यौन अपराध के दोषी) के साथ खड़ी रहीं और बाद में सितंबर में उनसे शादी कर ली. 

यहां पर बता दें कि पिछले महीने ही पैटलो का नाम टीचिंग रजिस्टर से हमेशा के लिए हटा दिया गया. एक मिसकंडक्ट पैनल ने पाया कि पेरी के अतीत के बारे में जानकारी न देकर उन्होंने एक टीचर से उम्मीद की जाने वाली ईमानदारी के मानकों का बुरी तरह उल्लंघन किया था. 

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बताया था सीनियर को सच

आखिरकार नवंबर 2024 में एक पुलिस अफसर के कहने पर उन्होंने हेडटीचर को सच बता दिया. इसके 5 महीने बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया. परिवार के करीबी एक सूत्र के मुताबिक, यह पूरी प्रक्रिया बहुत दर्दनाक रही है. उन्होंने बहुत कुछ झेला है. TRA (टीचिंग रेगुलेशन एजेंसी) की प्रक्रिया से गुज़रना बहुत परेशान करने वाला था.  इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं थी.वह तो बस सही काम करना चाहती थीं.

5 महीने के बाद कर ली शादी

वहीं, जैसे ही जोश ने उन्हें अपनी सजा के बारे में बताया तो उन्होंने सलाह ली कि क्या करना चाहिए? जोश के प्रोबेशन अफसर ने उन्हें सलाह दी कि स्कूल को न बताएं. इसलिए वह चुप रहीं. जेसिका पैटुलो ( 29) ने जोश पेरी (30) से शादी की. जोश को बच्चों की अश्लील तस्वीरें रखने के जुर्म में दोषी ठहराया गया था, जिसकी वजह से जेसिका को अपना करियर गंवाना पड़ा था. शादी इस घटना के सिर्फ़ पांच महीने बाद हुई. पैटुलो ने अपने प्राइमरी स्कूल को यह बताने में 13 महीने लगा दिए कि उनका नया बॉयफ्रेंड ‘ ऑफेंडर्स रजिस्टर’ (यौन अपराधियों की सूची) में शामिल था. पैटुलो ने ब्रेंटवुड और उसके आसपास के इलाकों में सात साल तक प्राइमरी स्कूल टीचर के तौर पर काम किया. हाल ही में उन्होंने केल्वडन हैच में चौथी कक्षा (Year 4) को पढ़ाया, जो उनके पारिवारिक घर के पास ही था.

गर्लफ्रेंड को बताई थी सच्चाई

अक्टूबर 2023 में उनकी पेरी से जान-पहचान हुई और रिश्ता शुरू हुआ. शुरुआत में उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि पेरी को 2019 में प्राइमरी स्कूल की उम्र के बच्चों की अश्लील तस्वीरें रखने के आरोप में पकड़ा गया था. हालांकि, पेरी ने जल्द ही अपने अतीत के बारे में बता दिया. रिश्ते के शुरुआती दिनों में ही उन्होंने अपनी नई गर्लफ्रेंड को बताया कि 2021 में उन्हें ‘ऑफेंडर्स रजिस्टर’ में शामिल किया गया था और पांच साल की सजा सुनाई गई थी. सच जानने के बाद भी पैटुलो ने इस नए रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला किया.

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Tags: UK news
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