Fact Check: ईरान में सियासी भूचाल? राष्ट्रपति पेजेशकियन के इस्तीफे की खबर पर बड़ा खुलासा

Iran President Resignation: ईरानी अधिकारियों ने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया था कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने तेहरान में युद्ध के समय फैसले लेने में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के बिना रोक-टोक वाले दबदबे के विरोध में पद छोड़ने की मांग की है. यह जवाब तब आया जब UK-बेस्ड ईरान इंटरनेशनल ने रिपोर्ट किया कि पेजेशकियन ने सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई को अपना इस्तीफा सौंप दिया है जिसमें कहा गया है कि चुनी हुई सरकार को देश में जरूरी फैसले लेने की प्रक्रियाओं से असल में बाहर कर दिया गया है और इस स्थिति से पैदा हुए खालीपन ने IRGC के अंदर कट्टरपंथी गुटों को मामलों पर कंट्रोल करने में मदद की है.

क्या है सच?

एक जानकार सरकारी सोर्स का हवाला देते हुए, IRGC से जुड़ी तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि राष्ट्रपति ने इस्तीफा नहीं दिया है और वे अपने काम कर रहे हैं. अलग से राष्ट्रपति के ऑफिस में कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन के डिप्टी हेड सैयद मेहदी तबातबाई ने भी X पर एक पोस्ट में ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट को खारिज कर दिया और कहा कि पेज़ेशकियन लोगों की सेवा करने से पीछे नहीं हटेंगे. तबातबाई की पोस्ट में लिखा था, “बदनाम विदेशी नेटवर्क का अफवाह फैलाना पिछले बेकार मीडिया गेम का ही नतीजा है. उन्होंने असलियत की जगह अपनी मनगढ़ंत बातें छापी हैं.”

इसमें आगे कहा गया, “राष्ट्रपति पेज़ेशकियन लोगों की सेवा करने से पीछे नहीं हटेंगे, ठीक वैसे ही जैसे ईरानी देश एकजुटता और विरोध के रास्ते से पीछे नहीं हटेगा. वे ईरानी देश की एकता को तोड़ने की अपनी इच्छा को कब्र तक ले जाएंगे.”

रिपोर्ट में क्या कहा गया है?

ईरान इंटरनेशनल ने सूत्रों का हवाला देते हुए दावा किया कि पेज़ेशकियन ने सुप्रीम लीडर के ऑफिस को इस्तीफे का एक ऑफिशियल लेटर दिया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि फैसले लेने में IRGC के दबदबे के तहत वह सरकार चलाने और अपनी कानूनी जिम्मेदारियां निभाने में असमर्थ हैं और इसी वजह से वह तुरंत पद छोड़ने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं.

इससे सरकार और इस्लामिक रिपब्लिक के मिलिट्री-सिक्योरिटी संस्थानों के बीच तनाव का दावा करने वाली महीनों पुरानी रिपोर्ट्स में और इजाफा हुआ. इससे पहले, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सीनियर पदों पर बैठे लोगों का एक छोटा, एलीट ग्रुप, जिनमें से ज़्यादातर अभी के या पहले के सीनियर IRGC कमांडर हैं, ईरान में फैसले लेने में गाइड कर रहे हैं.

रिपोर्ट में कहा गया, “सीनियर ईरानी अधिकारियों का कहना है कि सभी ज़रूरी मामले 56 साल के वारिस ही देखते हैं. हालांकि, फैसले लेने का काम सिर्फ़ एक आदमी तक ही सीमित नहीं है,” और कहा गया कि “भाइयों का एक मज़बूत ग्रुप” जिसका “सबसे अहम अनुभव 1980 में शुरू हुए ईरान और इराक के बीच आठ साल के क्रूर युद्ध का था”.