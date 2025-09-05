Nepal App Ban: नेपाल ने फेसबुक-इंस्टाग्राम-यूट्यूब पर लगाया बैन, जानिए क्या रही बड़ी वजह?

Nepal bans social media: नेपाल ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन प्लेटफॉर्म्स को नेपाल के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सात दिनों के भीतर पंजीकरण कराना था, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। मंत्रालय ने कंपनियों के लिए पंजीकरण पूरा करने हेतु 28 अगस्त से सात दिनों की समय सीमा तय की थी। यह समय सीमा बुधवार रात समाप्त हो गई। अधिकारियों ने बताया कि यह प्रतिबंध पूरे देश में तत्काल प्रभाव से लागू होगा और मंत्रालय ने संबंधित कंपनियों को पत्र जारी करना शुरू कर दिया है। सरकार ने नियमों का पालन न करने वाले प्लेटफॉर्म्स को निलंबित करने की चेतावनी पहले ही दे दी थी।

ये प्रमुख प्लेटफॉर्म बंद किए गए

अब तक, नेपाल में टिकटॉक, वीटॉक, वाइबर और निबांज जैसे प्लेटफॉर्म पंजीकृत हो चुके हैं। वहीं, टेलीग्राम और ग्लोबल डायरी भी पंजीकरण की प्रक्रिया में हैं, लेकिन मेटा (फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की मूल कंपनी), अल्फाबेट (यूट्यूब), एक्स, रेडिट या लिंक्डइन सहित किसी भी प्रमुख प्लेटफॉर्म ने अभी तक आवेदन नहीं भरा है। नेपाली अधिकारियों के अनुसार, प्लेटफॉर्म द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने और राष्ट्रीय नियमों का पालन करने के बाद सेवाएँ फिर से शुरू हो सकती हैं।

मंत्रालय के नोटिस में कहा गया है कि ‘माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोर्ट की अवमानना ​​के एक मामले में नेपाल गवर्मेंट के नाम एक निर्देशात्मक आदेश जारी किया है, जिसमें घरेलू या विदेशी मूल के ऑनलाइन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को संचालन से पहले संबंधित अधिकारियों के साथ अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने और अवांछित सामग्री का मूल्यांकन व निगरानी करने का आदेश जारी किया गया है।’

पंजीकरण पूरा होते ही शुरू हो जाएगा

नोटिस में आगे कहा गया है कि आदेश के अनुसार, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सूचीबद्ध होने के लिए 7 दिनों की समय सीमा दी गई है। नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण को नेपाल के उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निष्क्रिय करने का निर्देश दिया गया है जिन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर मंत्रालय से पंजीकरण के लिए संपर्क नहीं किया है। मंत्रालय ने गुरुवार आधी रात से इन प्लेटफॉर्म्स को बंद करने का निर्देश दिया है। प्रवक्ता गजेंद्र कुमार ठाकुर ने कहा कि जो भी प्लेटफॉर्म पंजीकरण पूरा कर लेगा, उसे उसी दिन सूची से हटा दिया जाएगा।

