US vs Russia Fighter Jets: क्या आप कभी कल्पना कर सकते थे कि दुनिया के सबसे घातक F-22 स्टील्थ फाइटर जेट को मिग-29 और मिग-21 फाइटर जेट के बीच उड़ते देखेगें? लेकिन अब ये हो चुका है। F-22 स्टील्थ फाइटर अमेरिका का पांचवीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये रूसी मिग विमानों के साथ क्या कर रहे थे? क्या हो रहा है? हाल ही में जारी एक वीडियो में अमेरिकी वायुसेना की उस सीक्रेट यूनिट की झलक दिखाई गई है, जिसका नाम ‘रेड ईगल्स’ है। इस दौरान अमेरिकी वायुसेना अपने पायलटों को सोवियत लड़ाकू विमानों से लड़ने की ट्रेनिंग दे रही थी।

सोवियत काल के ये दोनों फाइटर जेट अमेरिका के सीक्रेट ट्रेनिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे हैं। इनके जरिए अमेरिका ने अपनी थल, वायु और नौसेना को ट्रेनिंग दी है। अमेरिकी वायुसेना के सीक्रेट 4477वें ट्रेनिंग प्रोग्राम को ‘रेड ईगल्स’ नाम दिया गया था। इस स्क्वाड्रन में 1980 के दशक में मिग-17 “फ्रेस्को”, मिग-21 “फिशबेड” और मिग-23 “फ्लॉगर” विमान शामिल थे, जिन्हें अमेरिकी खुफिया सेवाओं ने खरीदा था। रेड ईगल्स के पायलटों ने न केवल सोवियत रणनीति का इस्तेमाल किया, बल्कि संघर्ष के दौरान उन्हीं दुर्जेय मिग श्रृंखला के लड़ाकू विमानों को भी उड़ाया, जिनका उन्होंने सामना किया था।

यह दुर्लभ वीडियो अमेरिकी अरबपति और पायलट जेरेड इसाकमैन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि वे खुद मिग-29UB उड़ा रहे थे। वीडियो में सबसे आगे मिग-21 उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि उसके पीछे दो F-22 रैप्टर और एक मिग-29 फाइटर जेट है। इसाकमैन ने लिखा कि “अगर आपको एक खूबसूरत विकर्षण की ज़रूरत है … और मुझे वास्तव में इसकी ज़रूरत थी .. तो मैं इसे शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पिछले साल का एक वीडियो है … कर्नल ‘ईविल’ पेक के लिए स्मारक फ्लाईओवर। आप शायद फिर कभी ऐसा फॉर्मेशन न देखें।” उन्होंने 4477वें टेस्ट एंड इवैल्यूएशन स्क्वाड्रन या “रेड ईगल्स” के पहले कमांडर कर्नल गेल ‘ईविल’ पेक को श्रद्धांजलि देने के लिए यह उड़ान भरी।

If you need a distraction..and I do..I just found out we can share this from last year. A memorial flyover for Col. ‘Evil’ Peck, first commander of the secretive Red Eagles. Mig-21 leading, I was flying the Mig-29 along w/F-22s. You will never see a formation like this again. pic.twitter.com/8ifY1ffvk1

— Jared Isaacman (@rookisaacman) June 8, 2025