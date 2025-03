विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि कश्मीर में शांति स्थापित करने की प्रक्रिया तीन चरणों में अपनाई गई. ये काम पूरा हो चुका है और अब पाकिस्तान ने जिस पीओके को चुराया था उसे वापस लेने का वक्त है. उसके भारत में शामिल होते ही पूरी तरह से शांति हो जाएगी. भारतीय विदेश मंत्री द्वारा लंदन में दिये गये इस बयान से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है.

