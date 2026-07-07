दमिश्क में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों जिस होटल में ठहरे थे, उसके पास कई धमाके हुए; मचा हड़कंप

France President Macron in Damascus Tour: सीरिया की राजधानी दमिश्क में मंगलवार को कई धमाकों की आवाज सुनी गई. प्राथमिक जानकारी के मुताबिक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों जिस होटल में ठहरे थे उसके पास कई धमाके किए गए. समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, धमाके के बाद उस इलाके के आस-पास की सड़कों को बंद कर दिया गया और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए. इसके साथ ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है. इसके लिए देशभर की एजेंसियों को सक्रिय कर दिया गया है. वहीं, सोशल मीडिया पर इलाके से धुआं उठने की तस्वीरें भी शेयर की गईं.

फ्रांसीसी राष्ट्रपति कार्यालय (एलिसी) के बयान के अनुसार, मैक्रों सुबह ही राष्ट्रपति भवन में सीरियाई राष्ट्रपति के साथ बैठक के लिए होटल से निकल गए थे, इसलिए उन्होंने धमाकों की आवाज़ नहीं सुनी. मैक्रों सोमवार को सीरिया पहुंचे थे. 2024 में असद सरकार के गिरने के बाद से यूरोपीय संघ के किसी नेता की यह पहली सीरिया यात्रा थी. फ्रांसीसी राष्ट्रपति की यह यात्रा अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच एक महीने तक चली लड़ाई के बाद मध्य पूर्व में अपेक्षाकृत शांति के दौर में हो रही है.

यहां पर बता दें कि दमिश्क के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों नाटो शिखर सम्मेलन के लिए तुर्की के अंकारा जाएंगे. मंगलवार को मैक्रों की सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शारा से मुलाकात होनी है. खबरों के मुताबिक, फ्रांसीसी राष्ट्रपति के साथ कई फ्रांसीसी बिजनेस लीडर भी हैं, जिनमें CMA-CGM के रोडोल्फ सादे और TotalEnergies के पैट्रिक पौयाने शामिल हैं.