Video: मीडिल ईस्ट में शुरू हुई जंग!ईरान के पारचिन न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट पर धमाके की खबर; क्या ट्रंप का है इसके पीछे हाथ?

Iran-US Tension: कई रिपोर्ट्स जिनमें ईरान स्पेक्टेटर की एक रिपोर्ट भी शामिल है, ने पारचिन न्यूक्लियर और मिलिट्री बेस पर धमाके की खबरों की पुष्टि की और उस जगह का एक कथित वीडियो भी जारी किया.

Published: January 27, 2026 10:58:13 PM IST

Iran Nuclear Site Blast: मंगलवार को पारचिन इलाके में ईरान की न्यूक्लियर और मिलिट्री फैसिलिटी में एक ज़ोरदार धमाका हुआ. इस घटना की पुष्टि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) कुद्स फोर्स ने की. X पर कई रिपोर्ट्स, जिनमें ईरान स्पेक्टेटर की एक रिपोर्ट भी शामिल है, ने पारचिन न्यूक्लियर और मिलिट्री बेस पर धमाके की खबरों की पुष्टि की और उस जगह का एक कथित वीडियो भी जारी किया. ईरान स्पेक्टेटर द्वारा जारी किए गए वीडियो में प्रभावित इलाके से तेज़ आवाज़ और धुआं निकलता दिख रहा है.

धमाके की वजह अभी तक साफ नहीं 

अभी तक यह साफ़ नहीं हुआ है कि धमाके की वजह क्या थी. यह घटना ऐसे समय हुई है जब अमेरिका द्वारा मिडिल ईस्ट में अपनी सेना, जिसमें USS अब्राहम लिंकन – अमेरिका का सबसे पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल है, को ईरान पर हमला करने के लिए तैनात करने की अटकलें बढ़ रही हैं. यह सब देश की आर्थिक उथल-पुथल के बीच तेहरान द्वारा खामेनेई विरोधी प्रदर्शनकारियों पर की जा रही कार्रवाई के बाद हो रहा है.

देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों में 6,126 लोग मरे

इस बीच, AP ने एक्टिविस्ट्स के हवाले से बताया कि ईरान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर हुई कार्रवाई में कम से कम 6,126 लोग मारे गए, और कई और लोगों के मारे जाने की आशंका है. ईरान की करेंसी, रियाल, आर्थिक परेशानियों के कारण देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बाद 1.5 मिलियन प्रति USD 1 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर गई है.

क्यों उबाल रहा है ईरान?

ईरान इस समय बड़े पैमाने पर नागरिक विरोध प्रदर्शनों की चपेट में है, क्योंकि नागरिक सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के नेतृत्व वाली इस्लामी सरकार के खिलाफ हो गए हैं. इसकी वजह खराब अर्थव्यवस्था, गिरती ईरानी करेंसी, कोई विकास न होना, दमनकारी सरकार, और अन्य मुद्दे हैं.
 
ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर वाशिंगटन करीब से नज़र रख रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार-बार चेतावनी दी है कि अगर तेहरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मारना जारी रखता है तो अमेरिका उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार है.



क्या ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका?

पिछले कुछ हफ्तों में कई रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि अमेरिका मिडिल ईस्ट के पास अपनी सेना, हथियार, सैन्य संपत्ति, युद्धपोत तैनात कर रहा है, और ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है.
 
इस बीच, ईरान ने अपने नागरिकों को अपने विरोध प्रदर्शनों के वीडियो, फोटो शेयर करने से रोकने के लिए पूरी तरह से इंटरनेट बंद कर दिया है. ये वीडियो कुछ हफ्ते पहले सामने आए थे जिनमें दिखाया गया था कि ईरानी लोग खामेनेई सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन का जश्न कैसे मना रहे थे, नेतृत्व में बदलाव और बाहरी दुनिया से मदद की मांग कर रहे थे.

GenZ ने खामेनेई के खिलाफ खोला मोर्चा

ईरान के विरोध प्रदर्शनों से सामने आए वायरल वीडियो में ज़्यादातर युवा आबादी, खासकर GenZ के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होते, सार्वजनिक जगहों पर बैंड संगीत बजाते, गाने गाते, गिटार बजाते, सिगरेट से खामेनेई की तस्वीरें जलाते हुए दिखे. हालांकि, तेहरान द्वारा पूरी तरह से इंटरनेट बंद करने के बाद, इस क्षेत्र का बाकी दुनिया से संपर्क टूट गया, जिससे दूसरे देश और जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट यह अंदाज़ा लगा रहे हैं कि देश में असल में क्या हो रहा है.
 
इसी बीच, कई रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि ईरान हज़ारों प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी बताकर उन्हें फाँसी दे रहा है. इन्हीं घटनाओं के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अमेरिका कोई भी कार्रवाई करने से पहले इंतज़ार कर रहा है और देख रहा है, जिससे देश अलर्ट पर है.

