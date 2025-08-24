Home > विदेश > Russia News: मॉस्को के शॉपिंग सेंटर में हुआ विस्फोट, एक की मौत…रूसी जांच एजेंसियां हुई एक्टिव

Moscow Shopping Centre Blast: रविवार (24 अगस्त, 2025) को मध्य मॉस्को की एक प्रमुख खुदरा इमारत में हुए विस्फोट में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह विस्फोट लुब्यंका स्क्वायर स्थित सेंट्रल चिल्ड्रन स्टोर शॉपिंग मॉल की तीसरी मंजिल पर हुआ।

August 24, 2025

Moscow Shopping Centre Blast: रविवार (24 अगस्त, 2025) को मध्य मॉस्को की एक प्रमुख खुदरा इमारत में हुए विस्फोट में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह विस्फोट लुब्यंका स्क्वायर स्थित सेंट्रल चिल्ड्रन स्टोर शॉपिंग मॉल की तीसरी मंजिल पर हुआ।

 विस्फोट के पीछे की वजह आई सामने

सरकारी समाचार एजेंसी आरआईए नोवोस्ती के अनुसार, आपातकालीन सेवाओं ने बताया कि विस्फोट एक गैस सिलेंडर के कारण हुआ। मॉस्को के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि दो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

शहर के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने कहा कि यह घटना संभवतः उपकरणों में तकनीकी खराबी के कारण हुई। विस्फोट के बाद इमारत को खाली करा लिया गया। रूस की जाँच समिति ने घटना की जाँच शुरू कर दी है।

 रूस का दावा, यूक्रेन ने परमाणु प्रतिष्ठान पर किया हमला

रविवार को जब यूक्रेन अपना 34वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, रूस के साथ चल रहा युद्ध और तेज़ हो गया, ड्रोन हमले, मिसाइल हमले और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति सुर्खियों में छाई रही। रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन हमलों की एक बड़ी श्रृंखला शुरू करने का आरोप लगाया, जिसमें एक परमाणु प्रतिष्ठान पर हमले भी शामिल थे, जबकि विश्व नेताओं ने संप्रभुता की लड़ाई में यूक्रेन के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि की।

रूस ने दावा किया है कि यूक्रेनी ड्रोनों ने पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र में स्थित एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र सहित कई बिजली और ऊर्जा अवसंरचना सुविधाओं को रात भर निशाना बनाया, जिससे आग लग गई।

कथित तौर पर एक क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर के कारण लगी आग पर तुरंत काबू पा लिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्लांट के प्रेस कार्यालय द्वारा टेलीग्राम पर दी गई जानकारी के अनुसार, रेडिएशन का स्तर सुरक्षित सीमा के भीतर रहा।

