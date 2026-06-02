Home > विदेश > एक कुत्ते ने बिना काटे कैसे ले ली खूबसूरत युवती की जान, मौत का क्या है ‘घोड़ा’ कनेक्शन

एक कुत्ते ने बिना काटे कैसे ले ली खूबसूरत युवती की जान, मौत का क्या है ‘घोड़ा’ कनेक्शन

Britain News: इलाज के दौरान ईवा लार्सन की हालत बिगड़ गई और उनके शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया. इसके बाद उनका निधन हो गया.

By: JP Yadav | Published: June 2, 2026 6:19:45 PM IST

Ewa Larsson: बिना काटे कैसे महिला की कुत्ते ने ले ली महिला की जान
Ewa Larsson: बिना काटे कैसे महिला की कुत्ते ने ले ली महिला की जान


Britain News: ब्रिटेन से एक दर्दनाक मामला सामने आया है. यहां पर हॉर्स राइडिंग के दौरान कुत्ते के भौंकने से घोड़ा बेकाबू हुआ. इस पर सवार खूबसूरत महिला को घोड़ा सड़क पर काफी दूर तक घसीटता हुआ ले गया. उस समय महिला घोड़े को पैदल ही आगे ले जाने की कोशिश कर रही थी. यह बात जांच के दौरान सामने आई है. इस हादसे में महिला ईवा लार्सन को जानलेवा चोटें आईं. यह चोटें तब आईं जब उन्होंने उस ‘डरे हुए’ घोड़े को पकड़ने की कोशिश की. इसके बाद घोड़ा घबराकर तेज़ी से भाग निकला. यह घोड़ा केंट के सटन में स्थित एक राइडिंग स्कूल वापस ले जाया जा रहा था. कयास लगाए जा रहे हैं कि चिहलम गांव की रहने वाली 59 वर्षीय डॉग ब्रीडर और होटल मैनेजर घोड़े की लगाम पकड़े रहने के दौरान शायद उसके पैरों तले कुचल गईं या घोड़े की लात लग गई.

इसके बाद ईवा लार्सन को गंभीर अंदरूनी चोटों के साथ हवाई एम्बुलेंस के जरिये अस्पताल ले जाया गया. यहां पर  इलाज 27 अगस्त, 2025 को शुरू हुआ, जबकि डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद 13 अक्तूबर, 2025 को अंगों के काम करना बंद कर दिया. इसके अलावा ऑर्गन फेलियर और संक्रमण के कारण उनकी मृत्यु हो गई. लार्सन के दोस्त नाइजेल एंडरसन ने ‘डेवी’ नाम के उस घोड़े को ‘अप्रत्याशित’ बताया. जांच के दौरान यह बात भी सामने आई कि इस जानलेवा घटना से कुछ ही हफ़्ते पहले घोड़े ने  लार्सन को अपनी पीठ से नीचे गिरा दिया था, जिससे उनके कूल्हों पर चोटें आई थीं और ठुड्डी पर कट लग गया था.

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कॉर्निलो राइडिंग स्कूल में देती थी प्रशिक्षण

जूरी सदस्यों को यह भी बताया गया कि ईवा लार्सन को उस घोड़े को पैदल ही वापस अस्तबल ले जाना पड़ा, क्योंकि घुड़सवारी (हैक) के दौरान घोड़े से गिरने के बाद वह दोबारा उसकी काठी पर चढ़ने में नाकाम रही थीं. लार्सन के साथ कॉर्निलो राइडिंग स्कूल की प्रशिक्षक सैली डेवरिल भी थीं. उन्होंने याद करते हुए बताया कि जब लार्सन ज़मीन से उठकर खड़ी हुईं, तो वह हंस रही थीं और देखने में उन्हें कोई चोट नहीं लगी लग रही थी. 

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कुत्ते भौंकने ने ले ली जान

हादसे को लेकर बताया जा रहा है कि ईवा अभी अपने घोड़े ‘ईवा’ पर चढ़ने ही वाली थीं कि बीकन हिल स्थित एक बगीचे से कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया, जिससे दोनों जानवर घबराकर ‘तेज़ी से सड़क पर आगे की ओर भाग निकले’ वहीं, घोड़ा भौंकते हुए कुत्तों से डरकर भाग खड़ा हुआ, और उसे एक गांव की सड़क पर घसीटता ले गया, जबकि वह पैदल चलकर उसे आगे ले जाने की कोशिश कर रही थी. वैसे लार्सन ने ‘कॉर्निलो राइडिंग’ अस्तबल में घुड़सवारी शुरू की थी. बावजूद इसके उनकी जान चली गई. 

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Tags: britain news
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