Home > विदेश > भीषण हीटवेव से परेशान यूरोप, फिर भी भारत की तरह AC लगवाने की नहीं है छूट,जानिए क्या हैं नियम

भीषण हीटवेव से परेशान यूरोप, फिर भी भारत की तरह AC लगवाने की नहीं है छूट,जानिए क्या हैं नियम

Europe Heatwave: यूरोप इस समय भीषण हीटवेव की चपेट में है. कई देशों में तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते एयर कंडीशनर और कूलिंग प्रोडक्ट्स की मांग अचानक बढ़ गई है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लोग सुपरमार्केट से AC और अन्य कूलिंग उपकरण खरीदने के लिए एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते नजर आ रहे हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: June 29, 2026 1:37:32 PM IST

यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से लोग बेहाल
यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से लोग बेहाल


Europe Heatwave: यूरोप के कई देशों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच चुका है. हालात ऐसे हैं कि एयर कंडीशनर और घर को ठंडा रखने वाले उपकरणों की मांग अचानक बढ़ गई है. सोशल मीडिया और यूट्यूब पर वायरल हो रहे कई वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग सुपरमार्केट में तेजी से पहुंचकर AC, पोर्टेबल कूलिंग डिवाइस और पंखे खरीद रहे हैं. कई जगहों पर इन उत्पादों को लेकर लोगों के बीच छीना-झपटी जैसी स्थिति भी देखने को मिली.

यूरोप में क्यों कम है AC का चलन?

भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों की तुलना में यूरोप में एयर कंडीशनर पर निर्भरता काफी कम है. इसकी सबसे बड़ी वजह वहां की जलवायु है. यूरोप के अधिकांश हिस्सों में साल का बड़ा समय ठंडा रहता है और गर्मी का मौसम अपेक्षाकृत छोटा होता है. इसलिए वहां के लोग आमतौर पर पंखों, प्राकृतिक वेंटिलेशन और अन्य पारंपरिक तरीकों से घरों को ठंडा रखते हैं. डीडब्ल्यू की रिपोर्ट में डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया है कि अमेरिका में लगभग 90 प्रतिशत लोग एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि यूरोप में यह आंकड़ा करीब 20 प्रतिशत के आसपास है.

You Might Be Interested In

पुराने घर बन रहे बड़ी चुनौती

यूरोप में AC की कम मौजूदगी की एक अहम वजह वहां के पुराने और ऐतिहासिक भवन भी हैं. कई यूरोपीय शहर अपनी ऐतिहासिक वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध हैं. इन इमारतों में किसी प्रकार का संरचनात्मक बदलाव करना आसान नहीं होता. स्थानीय प्रशासन और नगर निकायों ने ऐतिहासिक इमारतों की मूल संरचना को सुरक्षित रखने के लिए कड़े नियम बना रखे हैं. ऐसे में दीवारों में बदलाव या बाहरी यूनिट लगाने जैसे कामों की अनुमति आसानी से नहीं मिलती, जिससे एयर कंडीशनर लगवाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है.

नई इमारतों में भी हैं कई नियम

हालांकि नई रिहायशी और व्यावसायिक इमारतों में AC लगाना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन यहां भी कई नियम लागू होते हैं. कई जगहों पर सोसायटी या रेजिडेंट एसोसिएशन की मंजूरी जरूरी होती है. इसके अलावा स्थानीय निकायों की ओर से भी कुछ तकनीकी और संरचनात्मक शर्तें रखी जाती हैं. इसी कारण एयर कंडीशनर की स्थापना केवल उपकरण खरीदने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसमें अतिरिक्त समय और खर्च भी जुड़ जाता है.

किराएदारों के सामने अलग परेशानी

यूरोप में बड़ी आबादी किराए के मकानों में रहती है. ऐसे में AC लगाने का फैसला केवल किराएदार के हाथ में नहीं होता. मकान मालिक की अनुमति के बिना किसी प्रकार का स्थायी बदलाव करना संभव नहीं होता. कई मकान मालिक AC इंस्टॉलेशन की अनुमति नहीं देते, जबकि कुछ विशेष शर्तों के साथ मंजूरी देते हैं. इन शर्तों को पूरा करना अक्सर महंगा साबित होता है, जिससे किराएदार सस्ते और अस्थायी कूलिंग विकल्पों की तलाश करते हैं.

इन देशों में सबसे ज्यादा किराएदार

यूरोप के जर्मनी, डेनमार्क और ऑस्ट्रिया जैसे देशों में बड़ी संख्या में लोग किराए के घरों में रहते हैं. अनुमान है कि इन देशों की करीब आधी आबादी किराए के मकानों में निवास करती है. यही वजह है कि यहां के लोग स्थायी एयर कंडीशनिंग सिस्टम की बजाय पोर्टेबल AC, पंखों और अन्य किफायती कूलिंग उपकरणों को प्राथमिकता देते हैं.

बदल रहा है यूरोप का मौसम और रहन-सहन

विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार बढ़ती हीटवेव और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव यूरोप की जीवनशैली को बदल रहे हैं. जिन देशों में कभी एयर कंडीशनर की जरूरत महसूस नहीं होती थी, वहां अब गर्मी से बचाव के लिए कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग तेजी से बढ़ रही है. आने वाले वर्षों में यूरोप में AC और अन्य कूलिंग तकनीकों का उपयोग और अधिक बढ़ सकता है.

Tags: europe ac demandeurope heatwave
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अनंत अंबानी ने तिरुपति में क्यों मुंडवाया सिर?

June 28, 2026

ज्यादा मिठाई खाने से क्या होता है?

June 28, 2026

कौन से फल खाने से पेट हेल्दी रहता है?

June 28, 2026

जैस्मीन भसीन और एली गोनी गोनी लव स्टोरी

June 28, 2026

घर बैठे पता करें आपका पासपोर्ट बना या नहीं, जानें...

June 28, 2026

गौरव खन्ना से क्यों तलाक ले रही आकांक्षा चमोला?

June 28, 2026
भीषण हीटवेव से परेशान यूरोप, फिर भी भारत की तरह AC लगवाने की नहीं है छूट,जानिए क्या हैं नियम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

भीषण हीटवेव से परेशान यूरोप, फिर भी भारत की तरह AC लगवाने की नहीं है छूट,जानिए क्या हैं नियम
भीषण हीटवेव से परेशान यूरोप, फिर भी भारत की तरह AC लगवाने की नहीं है छूट,जानिए क्या हैं नियम
भीषण हीटवेव से परेशान यूरोप, फिर भी भारत की तरह AC लगवाने की नहीं है छूट,जानिए क्या हैं नियम
भीषण हीटवेव से परेशान यूरोप, फिर भी भारत की तरह AC लगवाने की नहीं है छूट,जानिए क्या हैं नियम