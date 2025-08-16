Home > विदेश > Trump Putin Meeting: ट्रंप-पुतिन की बैठक के बाद EU का बड़ा कदम, यूक्रेन को लेकर रूस-अमेरिका के सामने रख दी ये शर्त…जाने यूरोपीय संघ के नेताओं ने क्या कहा?

Trump Putin Meeting: ट्रंप-पुतिन की बैठक के बाद EU का बड़ा कदम, यूक्रेन को लेकर रूस-अमेरिका के सामने रख दी ये शर्त…जाने यूरोपीय संघ के नेताओं ने क्या कहा?

EU Ukraine Support: इस बैठक के बाद EU की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया है, जिसमें यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने यूक्रेन का समर्थन जारी रखने का ऐलान किया है।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 16, 2025 18:18:31 IST

EU Ukraine Support : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में तीन घण्टे तक चली बैठक बेनतीजा रही। इस दौरान यूक्रेन युद्ध रोकने पर बातचीत हुई। हालांकि, युद्धविराम पर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। युद्धविराम को लेकर ट्रंप और पुतिन की अगली बैठक मॉस्को में होगी। हालांकि, अभी समय तय नहीं हुआ है। 

इस बैठक से पहले ही, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की कह चुके हैं कि यूक्रेन के बिना यूक्रेन के बारे में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। हालांकि, ट्रंप ने कहा कि आगे की बातचीत में जेलेंस्की शामिल हो सकते हैं। वहीं इस बैठक के बाद EU की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया है, जिसमें यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने यूक्रेन का समर्थन जारी रखने का ऐलान किया है।

आपको बता दें कि यूरोपीय संघ के अध्यक्ष वॉन डेर लेयेन, राष्ट्रपति मैक्रों, प्रधानमंत्री मेलोनी, चांसलर मर्ज़, प्रधानमंत्री स्टारमर, राष्ट्रपति स्टब, प्रधानमंत्री टस्क, राष्ट्रपति कोस्टा की ओर से जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 15 अगस्त को अलास्का में रूसी राष्ट्रपति के साथ अपनी बैठक के बाद हमें और राष्ट्रपति जेलेंस्की को विस्तृत जानकारी दी।

जबरदस्ती यूक्रेन सीमा में बदलाव मंजूर नहीं – EU

यूरोपीय संघ के नेताओं ने यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी की माँग की है। बयान में कहा गया है कि यूरोपीय देश अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। साथ ही, यह भी कहा गया है कि यूरोपीय संघ यूक्रेन की सीमाओं में किसी भी बदलाव को जबरन मंज़ूरी नहीं देगा।

ट्रंप-जेलेंस्की की होगी मुलाकात

बयान में कहा गया है कि नेताओं ने यूक्रेन में हत्याओं को रोकने, रूस के आक्रामक युद्ध को समाप्त करने और न्यायपूर्ण एवं स्थायी शांति स्थापित करने के राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों का स्वागत किया। जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, ‘जब तक कोई समझौता नहीं होता, तब तक कोई समझौता नहीं होता।’ राष्ट्रपति ट्रंप का अगला कदम राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ आगे की बातचीत करना है, जिनसे वह जल्द ही मिलेंगे।

उन्होंने कहा कि यूक्रेन हमारी अटूट एकजुटता पर भरोसा कर सकता है क्योंकि हम ऐसी शांति की दिशा में काम कर रहे हैं जो यूक्रेन और यूरोप के महत्वपूर्ण सुरक्षा हितों की रक्षा करती है।

