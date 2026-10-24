Houthis Attacks Saudi Arabia: सऊदी अरब में हो रहे हमलों का क्या है एपस्टीन फाइल्स से कनेक्शन? रिपोर्ट से हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Epstein Files Link Houthis: ईरान समर्थित यमनी विद्रोही समूह ‘हूती’ ने सऊदी अरब के खिलाफ अपना अभियान और तेज कर दिया है. इसके लिए वो दिवंगत अमेरिकी यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से जुड़ी एक विवादित कहानी का इस्तेमाल कर रहे हैं. ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी न्याय विभाग की फाइलों से सामने आई बातों ने हूतियों को सऊदी नेतृत्व पर हमला करने का मौका दे दिया है. ईरान समर्थित ये विद्रोही जेफ्री एपस्टीन को पवित्र इस्लामी वस्त्र (कपड़े) दिए जाने की खबरों को सऊदी अरब द्वारा इस्लामी मूल्यों के साथ विश्वासघात के रूप में पेश कर रहे हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि ये कपड़े कभी मक्का में स्थित ‘काबा’ (इस्लामी इबादत का मुख्य केंद्र) की शोभा बढ़ाते थे. हूतियों का दावा है कि सऊदी अरब ने इस्लामी मूल्यों के साथ विश्वासघात किया है.

‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ के मुताबिक, हूती अध्यक्ष महदी अल-मशात ने समूह के आधिकारिक मीडिया से कहा कि जिन्होंने काबा का आवरण (कवर) एपस्टीन को दिया, वही लोग मक्का को निशाना बना रहे हैं. सऊदी अरब ने अभी तक एपस्टीन को लेकर हूतियों के आरोपों या इन पवित्र वस्त्रों से जुड़ी खबरों पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है.

सऊदी के शासकों से खफा हूती

वहीं, ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ की रिपोर्ट के अनुसार, हूती सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो, गानों, भाषणों और ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स के जरिए फैलाई गई सामग्री का इस्तेमाल करते हैं. वो अपने क्षेत्रीय विरोधियों से जुड़ी घटनाओं पर कड़ी नजर रखते हैं और अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए नई कहानियां गढ़ते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, उनके संदेशों में अक्सर उन्हें इस्लाम के रक्षक के रूप में पेश किया जाता है, जो भ्रष्टाचार और बाहरी दखलंदाजी का विरोध करते हैं. वहीं, सऊदी अरब को इन मूल्यों के विरोधी के तौर पर दिखाया जाता है.

इस गर्मियों में ईरान के साथ अमेरिका-इजराइल के तनाव के बीच यमन का संघर्ष फिर से तेज हो गया है, जिससे इन प्रचार प्रयासों का महत्व और बढ़ गया है।. रिपोर्ट में कहा गया है कि इस स्थिति के बीच, हूतियों ने अपने सैन्य अभियानों के साथ-साथ अपने प्रचार (प्रोपगैंडा) को भी तेज कर दिया है। इसमें सऊदी अरब को निशाना बनाकर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमले भी शामिल हैं.

मक्का पर हमले

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब पिछले महीने मक्का को अलर्ट पर रखा गया था. सऊदी अधिकारियों ने हूतियों पर मुसलमानों के इस पवित्र शहर में हमले करने का आरोप लगाया था। हालांकि, विद्रोही समूह ने इन आरोपों से इन्कार किया है.

क्या है जेफ्री एपस्टीन का मामला

19 दिसंबर, 2025 को अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी की गई एक तस्वीर (जिसमें जगह और तारीख का जिक्र नहीं है) में जेफ्री एपस्टीन दिखाई दे रहा है. एपस्टीन एक अमीर अमेरिकी फाइनेंसर था, जिसकी 2019 में जेल में मौत हो गई थी. उस पर नाबालिग लड़कियों की तस्करी (सेक्स ट्रैफिकिंग) का आरोप था और वह मुकदमे का इंतजार कर रहा था. बताया जाता है कि जेफ्री एपस्टीन की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी, बावजूद इसके माना गया कि उसकी प्राकृतिक मौत थी.