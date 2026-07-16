Home > क्राइम > Englang News: 11 साल के दौरान 17 लड़कियों को बनाया शिकार, भरोसा जीतते थे फिर करते थे घिनौना काम

Englang News: 11 साल के दौरान 17 लड़कियों को बनाया शिकार, भरोसा जीतते थे फिर करते थे घिनौना काम

Englang News: 8 लोगों के एक 'ग्रूमिंग गैंग' पर 11 साल के दौरान बच्चों के साथ दुष्कर्म और अन्य तरह के शोषण का आरोप लगाया गया है.

By: JP Yadav | Last Updated: July 16, 2026 7:47:15 PM IST

Englang News: 11 साल के दौरान 17 लड़कियों को बनाया शिकार, रो-रोकर पुलिस के सामने बताया दर्द
Englang News: 11 साल के दौरान 17 लड़कियों को बनाया शिकार, रो-रोकर पुलिस के सामने बताया दर्द


1 दशक से अधिक समय के दौरान 8 लोगों के शातिर और संदिग्ध ‘ग्रूमिंग गैंग’ पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े 30 से अधिक अपराधों का आरोप लगाया गया है. 54 से 75 साल की उम्र के इन शातिर आरोपियों ने 1985 और 1996 के दौरान साउथ वेल्स में पीड़ितों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया था. पुलिस के मुताबिक,  इन संदिग्धों पर 34 आरोप हैं, जिनमें दुष्कर्म के 17 मामले शामिल हैं. इनमें से कुछ मामले दुष्कर्म की कई घटनाओं से जुड़े हैं.

यह मामला ग्वेंट पुलिस की ‘ऑपरेशन ओक’ नाम की जांच का हिस्सा है, जो कई महिलाओं की उन रिपोर्टों के आधार पर शुरू हुई थी जिनमें उन्होंने बचपन में अपने साथ हुए  शोषण के बारे में बताया था. इन आरोपों में 8 पीड़ित शामिल हैं जो कथित अपराधों के समय बच्चे थे. इन लोगों को न्यूपोर्ट, स्वानसी, लंदन, बर्मिंघम, लंकाशायर, एडिनबर्ग और स्कॉटलैंड के आर्गिल और ब्यूट इलाके से गिरफ्तार किया गया था. उन्हें 24 जुलाई को न्यूपोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होना है.

You Might Be Interested In

ग्वेंट पुलिस के डिटेक्टिव चीफ सुपरिटेंडेंट एंड्रयू टक ने अपील की है कि जिस किसी ने भी दुर्व्यवहार का सामना किया है या जिसे दुर्व्यवहार का शक है, वह पुलिस से संपर्क करे. ये आरोप ग्वेंट पुलिस की ‘ऑपरेशन ओक’ नाम की जांच का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि जो कोई भी बाल शोषण की रिपोर्ट करेगा, उसकी बात गंभीरता से ली जाएगी. हम अपील करते हैं कि जिस किसी ने भी दुर्व्यवहार का सामना किया है या जिसे किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में चिंता है जो शायद पीड़ित हो सकता है, वह सामने आए. हम आपकी बात सुनेंगे और सभी अपराधों की जांच करेंगे, साथ ही यह भी पक्का करेंगे कि आपको ज़रूरी मदद या सपोर्ट मिल सके.

कोर्ट में पेश करेंगे सबूत

वेल्स की चीफ क्राउन प्रॉसिक्यूटर जेनी हॉपकिंस ने कहा कि हमारे प्रॉसिक्यूटर ने यह साबित करने के लिए काम किया है कि मामले को कोर्ट में ले जाने के लिए काफ़ी सबूत हैं और आपराधिक कार्रवाई को आगे बढ़ाना जनहित में है. हम सभी संबंधित लोगों को याद दिलाते हैं कि इन आरोपियों पर आपराधिक कार्रवाई चल रही है और उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है. यह बहुत ज़रूरी है कि ऑनलाइन ऐसी कोई रिपोर्टिंग, टिप्पणी या जानकारी शेयर न की जाए जिससे किसी भी तरह से इस कार्रवाई पर असर पड़ सकता हो. 

यह भी पढ़ें: दिन में खूबसूरत युवतियों के चुराता था अंडरगारमेंट्स, फिर रात में वही कपड़े पहनकर करता था…, CCTV ने खोले और भी कई राज़

चौंका देगा आंकड़ा

आरोप है कि 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म के चार मामले, 16 साल या उससे ज़्यादा उम्र की महिला के साथ दुष्कर्म  के तीन मामले, 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म में मदद और उकसाने के दो मामले, 16 साल से कम उम्र की लड़की से वेश्यावृत्ति करवाना और महिला से वेश्यावृत्ति करवाना शामिल है.  

यह भी पढ़ें: ‘बालक’ ने इलाज के बहाने बुलाया क्लिनिक, कमरा बंद कर ट्रीटमेंट के नाम पर किया ‘गंदा काम’, घर पहुंची तो हालत देख चीख पड़े परिजन

यह भी पढ़ें: इधर पति घर से निकला उधर प्रेमी आ जाता था घर, एक बार रात पति था दूसरे कमरे में…

Tags: crime news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शारीरिक स्टैमिना बढ़ाने के लिए क्या खाएं?

July 16, 2026

क्यों नहीं खानी चाहिए मार्केट में मिलने वाली सोया चाप?

July 16, 2026

मानसून में कहां नहीं घूमना चाहिए?

July 16, 2026

किन लोगों को नहीं खानी चाहिए अदरक?

July 15, 2026

कैटरीना कैफ की 6 फ्लॉप फिल्में

July 15, 2026

बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए क्या खाएं?

July 15, 2026
Englang News: 11 साल के दौरान 17 लड़कियों को बनाया शिकार, भरोसा जीतते थे फिर करते थे घिनौना काम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Englang News: 11 साल के दौरान 17 लड़कियों को बनाया शिकार, भरोसा जीतते थे फिर करते थे घिनौना काम
Englang News: 11 साल के दौरान 17 लड़कियों को बनाया शिकार, भरोसा जीतते थे फिर करते थे घिनौना काम
Englang News: 11 साल के दौरान 17 लड़कियों को बनाया शिकार, भरोसा जीतते थे फिर करते थे घिनौना काम
Englang News: 11 साल के दौरान 17 लड़कियों को बनाया शिकार, भरोसा जीतते थे फिर करते थे घिनौना काम