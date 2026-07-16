Englang News: 11 साल के दौरान 17 लड़कियों को बनाया शिकार, भरोसा जीतते थे फिर करते थे घिनौना काम

1 दशक से अधिक समय के दौरान 8 लोगों के शातिर और संदिग्ध ‘ग्रूमिंग गैंग’ पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े 30 से अधिक अपराधों का आरोप लगाया गया है. 54 से 75 साल की उम्र के इन शातिर आरोपियों ने 1985 और 1996 के दौरान साउथ वेल्स में पीड़ितों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया था. पुलिस के मुताबिक, इन संदिग्धों पर 34 आरोप हैं, जिनमें दुष्कर्म के 17 मामले शामिल हैं. इनमें से कुछ मामले दुष्कर्म की कई घटनाओं से जुड़े हैं.

यह मामला ग्वेंट पुलिस की ‘ऑपरेशन ओक’ नाम की जांच का हिस्सा है, जो कई महिलाओं की उन रिपोर्टों के आधार पर शुरू हुई थी जिनमें उन्होंने बचपन में अपने साथ हुए शोषण के बारे में बताया था. इन आरोपों में 8 पीड़ित शामिल हैं जो कथित अपराधों के समय बच्चे थे. इन लोगों को न्यूपोर्ट, स्वानसी, लंदन, बर्मिंघम, लंकाशायर, एडिनबर्ग और स्कॉटलैंड के आर्गिल और ब्यूट इलाके से गिरफ्तार किया गया था. उन्हें 24 जुलाई को न्यूपोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होना है.

ग्वेंट पुलिस के डिटेक्टिव चीफ सुपरिटेंडेंट एंड्रयू टक ने अपील की है कि जिस किसी ने भी दुर्व्यवहार का सामना किया है या जिसे दुर्व्यवहार का शक है, वह पुलिस से संपर्क करे. ये आरोप ग्वेंट पुलिस की ‘ऑपरेशन ओक’ नाम की जांच का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि जो कोई भी बाल शोषण की रिपोर्ट करेगा, उसकी बात गंभीरता से ली जाएगी. हम अपील करते हैं कि जिस किसी ने भी दुर्व्यवहार का सामना किया है या जिसे किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में चिंता है जो शायद पीड़ित हो सकता है, वह सामने आए. हम आपकी बात सुनेंगे और सभी अपराधों की जांच करेंगे, साथ ही यह भी पक्का करेंगे कि आपको ज़रूरी मदद या सपोर्ट मिल सके.

कोर्ट में पेश करेंगे सबूत

वेल्स की चीफ क्राउन प्रॉसिक्यूटर जेनी हॉपकिंस ने कहा कि हमारे प्रॉसिक्यूटर ने यह साबित करने के लिए काम किया है कि मामले को कोर्ट में ले जाने के लिए काफ़ी सबूत हैं और आपराधिक कार्रवाई को आगे बढ़ाना जनहित में है. हम सभी संबंधित लोगों को याद दिलाते हैं कि इन आरोपियों पर आपराधिक कार्रवाई चल रही है और उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है. यह बहुत ज़रूरी है कि ऑनलाइन ऐसी कोई रिपोर्टिंग, टिप्पणी या जानकारी शेयर न की जाए जिससे किसी भी तरह से इस कार्रवाई पर असर पड़ सकता हो.

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चौंका देगा आंकड़ा

आरोप है कि 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म के चार मामले, 16 साल या उससे ज़्यादा उम्र की महिला के साथ दुष्कर्म के तीन मामले, 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म में मदद और उकसाने के दो मामले, 16 साल से कम उम्र की लड़की से वेश्यावृत्ति करवाना और महिला से वेश्यावृत्ति करवाना शामिल है.

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