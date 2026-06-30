1-2 नहीं 14 छात्राओं के साथ बनाए टीचर ने बनाए संबंध, घर पर लड़कों को मिलता था ऑफर!

इंग्लैंड के साउथ ग्लूस्टरशायर में स्थित लॉन्गवेल ग्रीन (Longwell Green) के एक नामी स्कूल के टीचर ने 16 साल से कम उम्र के लड़कों के साथ पुराने यौन अपराधों के 14 आरोपों से इन्कार किया है. इस टीचर पर 16 साल से कम उम्र के लड़कों के साथ पुराने यौन अपराधों का आरोप है और उन्होंने खुद को बेगुनाह बताया है. डेविड राइट (79) पर आरोप है कि उन्होंने 1980 और 1990 के दशक के दौरान ब्रिस्टल के सिर्फ़ लड़कों वाले क्वीन एलिज़ाबेथ्स हॉस्पिटल स्कूल में पढ़ाते समय छात्रों का शोषण किया. लॉन्गवेल ग्रीन के रहने वाले डेविड राइट ने स्कूल में टीचर और बोर्डिंग मास्टर और बाद में नॉन-टीचिंग कर्मचारी के तौर पर काम किया था, इस दौरान उन्होंने छात्रों के साथ गलत काम किया.

इस बीच सोमवार (29 जून, 2026) को ब्रिस्टल क्राउन कोर्ट में पेश होने पर उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी 14 आरोपों से इन्कार किया. डार्क सूट पहने हुए और अपनी उम्र की वजह से खड़े होने के बजाय डॉक (कटघरे) में बैठने की अनुमित मिलने पर डेवि़ड राइट ने हर आरोप के पढ़े जाने पर बेगुनाह होने की बात कही. इसके बाद उन्हें बेल पर रिहा कर दिया गया और उनके मुक़दमे की सुनवाई 15 नवंबर, 2027 से शुरू होनी तय हुई है.

जज एना रिचर्डसन ने अगले साल 28 मई को मुक़दमे से पहले की सुनवाई तय की और राइट को याद दिलाया कि उन्हें उस सुनवाई और पूरे मुक़दमे दोनों में शामिल होना होगा. इस दौरान कोर्ट में जज के सामने ही डेविड राइट ने 1980 और 1990 के दशक में क्वीन एलिज़ाबेथ हॉस्पिटल स्कूल के छात्रों के साथ बच्चों के यौन शोषण के 14 आरोपों से इन्कार किया.

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यहां पर बता दें कि QEH में उनके कथित व्यवहार की छह साल की पुलिस जांच के बाद मई में राइट पर ये आरोप लगाए गए थे. स्कूल 7 से 18 साल के उन लड़कों को पढ़ाता है जो फ़ीस देते हैं, और अभी यहां 750 से ज़्यादा छात्र पढ़ रहे हैं. इसकी फ़ीस जूनियर छात्रों के लिए £14,976 प्रति वर्ष से लेकर सीनियर छात्रों और सिक्स्थ फ़ॉर्म के छात्रों के लिए £22,245 प्रति वर्ष तक है.

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