England Girl Murder Case: पार्क में संदिग्ध हालात में मिला खूबसूरत लड़की का शव, बॉयफेंड की तलाश शुरू

England Girl Murder Case: ब्रिटेन के साउथ वेल्स (South Wales) में एक खूबसूरत पार्क में 14 साल की लड़की का शव मिलने के बाद हत्या की जांच शुरू कर दी गई है. यह किशोरी कई दिनों से लापता था, जिसके बाद किशोरी की तलाश के दौरान उसका शव मिला. पुलिस ने लड़की का नाम सिर्फ़ लिली बताया है. 14 साल की लिली का शव सोमवार (22 जून, 2026) की रात एब्बू वेल के पास, पूर्व माइनिंग गांव ब्लेना के डफ़्रिन पार्क इलाके में मिला. इससे पहले चिंता में डूबे स्थानीय लोग लिली की तलाश कर रहे थे, क्योंकि उसे आखिरी बार शनिवार (20 जून) की शाम करीब 6:50 बजे शहर की मुख्य सड़क पर लंबी काली ड्रेस पहने देखा गया था.

स्थानीय लोगों ने बताया कि लिली का फ़ोन शनिवार शाम करीब 6:30 बजे से बंद था और उसे आखिरी बार 20 मिनट बाद देखा गया था. एक स्थानीय निवासी का दावा है कि उसने लिली को उसके गायब होने वाली रात कबाब की दुकान के बाहर देखा था. शुरू में ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी का इंतज़ार कर रही हो. उसने बताया कि उसने उससे कहा कि वह बहुत प्यारी लग रही है. कुछ देर बाद ही वह सड़क पार करके चर्च के आंगन से होकर चली गई.

पुलिस की तलाशी के दौरान ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और आखिरकार उसका शव उस जगह से करीब आधा मील दूर मिला, जहां उसे आखिरी बार देखा गया था – पिलग्रिम्स पार्क में पानी के किनारे बने रास्ते के पास. इसके बाद उसकी मां ने भावुक अपील की. इसमें उन्होंने कहा- ‘कृपया मेरी बच्ची को घर वापस ले आओ.’

पार्क में शव मिलने के बाद ही शुरू हो गई थी जांच

ब्लेना के पिलग्रिम्स पार्क में एक शव मिला है. यह जगह उस जगह से लगभग आधा मील दूर है जहां 14 साल की स्कूली छात्रा लिली को आखिरी बार शनिवार को देखा गया था. पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि ग्वेंट पुलिस ने सोमवार 22 जून को रात लगभग 10.10 बजे ब्लेना के डफ्रिन पार्क इलाके में एक महिला का शव मिलने के बाद हत्या की जांच शुरू कर दी . अभी औपचारिक पहचान नहीं हुई है, लेकिन 14 साल की लिली के परिवार को सूचित कर दिया गया है, जिसके लापता होने की सूचना ग्वेंट पुलिस को दी गई थी.

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ब्लेना की रहने वाली थी लिली

‘ब्लेना की रहने वाली लिली को आखिरी बार शनिवार 20 जून को शाम लगभग 6.50 बजे ब्लेना की हाई स्ट्रीट में देखा गया था। ‘बताया गया है कि वह गोरी है, उसकी लंबाई लगभग 5 फ़ीट 6 इंच है, शरीर की बनावट औसत है और बाल लंबे व काले हैं. लिली को आखिरी बार लंबी काली ड्रेस और काले सैंडल पहने हुए देखा गया था.

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