England Crime News: सैकड़ों लोगों की भीड़ कैसे मारा गया एक युवक, मां की सोशल मीडिया पर गुहार- कोई तो मदद करो

England Crime News: समर सॉल्स्टिस इवेंट के दौरान बेरहमी से मारे गए 26 साल के युवक के मामले में डिटेक्टिव्स ने हत्या के आरोप में एक और गिरफ्तारी की है. पुलिस ने पीक डिस्ट्रिक्ट में समर सॉल्स्टिस सेलिब्रेशन के दौरान एक स्टोन सर्कल पर बेहद बेरहमी से मारे गए युवक के मामले में दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. सोमवार (22 जून, 2026) को स्टैंटन लीज़ में ‘नाइन लेडीज़ स्टोन सर्कल’ पर 26 साल के आइज़ैक क्लेयर-वॉट्स मृत पाए गए थे. पुलिस ने पहले हत्या के शक में 41 साल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, जिसे बाद में गुरुवार (25 जून, 2026) को ज़मानत मिल गई.

डिटेक्टिव्स ने अब उसी अपराध के शक में 23 साल के एक दूसरे व्यक्ति को हिरासत में लिया है. वह अभी भी हिरासत में है. नॉटिंघम के रहने वाले मिस्टर क्लेयर-वॉट्स को दोपहर 1:38 बजे शव मिलने की सूचना मिलने के बाद अधिकारियों ने घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया. अधिकारियों ने पहले कहा था कि उनकी हत्या बेहद बेरहमी से की गई थी और उन्होंने गवाहों और जिनके पास तस्वीरें या वीडियो हैं, उनसे सामने आने की अपील की है.

माना जा रहा है कि मिस्टर क्लेयर-वॉट्स समर सॉल्स्टिस के लिए स्टोन सर्कल पर थे, क्योंकि साल के सबसे लंबे दिन के लिए वीकेंड पर लोग वहां जमा हुए थे और कुछ लोग जश्न मनाने के लिए रात भर कैंपिंग भी कर रहे थे. इवेंट के वीडियो फुटेज में सैकड़ों लोगों को साइट पर बातचीत करते, नाचते और लाइव म्यूज़िक सुनते हुए देखा जा सकता है. यह घटना सप्ताहांत में हुए जश्न के बाद हुई, जिसमें साल के सबसे लंबे दिन का जश्न मनाने के लिए सैकड़ों लोग इस सर्कल पर जमा हुए थे.

सोमवार को मृत मिले थे आइज़ैक

इस पर मिस्टर क्लेयर-वॉट्स के परिवार ने अपील की है कि जो कोई भी उस सभा में मौजूद था, वह पुलिस से संपर्क करे. उनकी मां क्रिस्टी ने सोशल मीडिया पर लिखा- ‘आप सभी को यह बताते हुए हमारा दिल टूट रहा है कि बेटा आइज़ैक सोमवार सुबह मृत पाया गया. ‘कृपया इसे खूब शेयर करें, और जिन्होंने शेयर किया है उन्हें धन्यवाद; कृपया फोटो के साथ अपडेट करें. हमें यह जानना है कि आइज़ैक के साथ ऐसा किसने किया.’

जांच में मदद की अपील

उन्होंने आगे लिखा है-‘हम सभी जानते हैं कि वह आइज़ैक द वंडर बॉय था और इससे कई लोग दुखी होंगे. संपर्क करने का स्वागत है, लेकिन कृपया समझें कि हमारे पास कहने के लिए कोई शब्द या जवाब नहीं हैं. अधिकारी तत्काल अपील कर रहे हैं कि जो कोई भी 19 जून से 23 जून के बीच इस कार्यक्रम में शामिल हुआ था – या जिसने तस्वीरें या वीडियो फुटेज लिए थे – वह सामने आए, क्योंकि जासूस पीड़ित की आखिरी गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं. पुलिस का मानना ​​है कि सैकड़ों लोग जांच में मदद कर सकते हैं, क्योंकि सप्ताहांत में समर सोल्स्टिस (साल का सबसे लंबा दिन) मनाने के लिए लोग इस प्राचीन जगह पर जमा हुए थे.

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कंपनी में किया था अच्छा काम

स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले सप्ताहांत इस खूबसूरत जगह पर कई पार्टियां और रेव (म्यूज़िक पार्टियां) आयोजित की गई थीं, मिस्टर क्लेयर-वॉट्स ने 2016 में अप्रेंटिस के तौर पर कंपनी से जुड़ने के बाद वेस्ट ब्रिजफोर्ड की बिल्डिंग फर्म ‘फ्रैंक गोल्डिंग लिमिटेड’ के लिए जॉइनर (बढ़ई) के तौर पर काम किया था. उनके साथियों ने बताया कि वे हाल ही में यात्रा से लौटे थे और दुनिया घूमना जारी रखना चाहते थे, जिसमें थाईलैंड में समय बिताना और ‘मुए थाई’ (मार्शल आर्ट) के अपने शौक को पूरा करना शामिल था। कंपनी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा- ‘आइजैक 2016 में कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए एक युवा के तौर पर हमारे साथ जुड़े थे.

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उन्होंने अपनी जॉइनरी अप्रेंटिसशिप सफलतापूर्वक पूरी की और एक बहुत कुशल जॉइनर (लकड़ी का काम करने वाले कारीगर) बन गए. आइजैक हमारी टीम के बहुत लोकप्रिय सदस्य थे. पिछले साल उन्होंने कुछ समय निकालकर दुनिया घूमने का फैसला किया. खासकर थाईलैंड में कुछ समय बिताकर अपनी मुए थाई’ (एक तरह की मार्शल आर्ट) स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते थे, क्योंकि यह उनका जुनून था. यह दुखद खबर सुनकर हम सभी बहुत दुखी हैं और हमारी प्रार्थनाएं और संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं.

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