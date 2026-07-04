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18 साल की समझकर 2 लड़कियों को लाया घर, रात को दोनों संग बनाए संबंध; सुबह नशा टूटा तो सच्चाई ने पहुंचा दिया जेल

Britain News: 2 लड़कियों को आरोपी अपने फ्लैट पर उबर टैक्सी बुक करके ले गया. रात को नशे में बारी-बारी से दुष्कर्म किया.

By: JP Yadav | Published: July 4, 2026 12:49:29 PM IST

18 साल की समझकर 2 लड़कियों को लाया घर, रात को दोनों संग बनाए संबंध; सुबह नशा टूटा तो सच्चाई ने पहुंचा दिया जेल
18 साल की समझकर 2 लड़कियों को लाया घर, रात को दोनों संग बनाए संबंध; सुबह नशा टूटा तो सच्चाई ने पहुंचा दिया जेल


एक अफगान प्रवासी को 14 साल की 2 लड़कियों को वोदका पिलाकर उनके साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया है. 29 वर्षीय सुल्तानी बकताश ने सोशल मीडिया ऐप स्नैपचैट पर एक टीनएज लड़की से जान-पहचान बढ़ाई. इसके बाद पिछले साल 6 दिसंबर, 2025 को उसे और उसकी एक सहेली को ग्रेटर मैनचेस्टर के बोल्टन में अपने फ़्लैट पर बुलाया. बोल्टन क्राउन कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील की ओर से जानकारी दी गई कि सुलतानी बकताश ने उन लड़कियों को शराब पिलाई और फिर उनके बेहोश होने पर दोनों के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया. यह अलग बात है कि सुलतानी ने आरोपों से इन्कार किया, लेकिन शुक्रवार (03 जुलाई, 2026) को जूरी ने उसे दोषी पाया. 4 सप्ताह तक चले ट्रायल के बाद उसे दुष्कर्म के 2 मामलों, लड़कियों के उत्पीड़न के एक मामले और पेनिट्रेशन (penetration) के ज़रिए हमले के एक मामले में दोषी ठहराया गया. उसे 19 सितंबर को सज़ा सुनाई जाएगी

इस अपराध को अंजाम देने के बाद सुलतानी बकताश घर से भाग गया, लेकिन 2 दिन बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. इसके बाद ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस (GMP) की चाइल्ड प्रोटेक्शन इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने मामले की जांच शुरू की. सुलतानी बकताश वर्ष 2022 में अपनी मां और 2 बहनों के साथ UK आया था. ट्रायल के दौरान एक अनुवादक की मदद से गवाही देते हुए उसने कोर्ट को बताया कि कथित हमले के समय उसे बेहद नींद आ रही थी और वह थोड़ी देर के लिए सो गया था. उसने कहा कि दोनों लड़कियां शोर मचा रही थीं और उसने उनसे अपना फ़्लैट छोड़ने के लिए कहा था.

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आरोपी ने कोर्ट में कहा- उसे कुछ याद नहीं

उधर, वकील उमर शहज़ाद ने पूछा- ‘क्या किसी ने तुम्हारे साथ कुछ किया?’ जिस पर सुलतानी बकताश ने जवाब दिया, ‘मैं कह नहीं सकता.’ बोल्टन क्राउन कोर्ट में बताया गया कि सुलतानी बकताश ने लड़कियों को शराब पिलाई और फिर उनके बेहोश होने पर दोनों के साथ दुष्कर्म किया. बताया जा रहा है कि 6 दिसंबर, 2025 की घटनाओं से तीन महीने पहले उन्होंने बताया कि वो एक लड़की से मैकडॉनल्ड्स के बाहर मिले थे. वो जिम से निकलने के बाद खाना खा रहे थे, तभी उस लड़की और एक और व्यक्ति ने उनसे अपने लिए खाना खरीदने के लिए कहा. सुलतानी बकताश ने बताया कि उन्होंने उससे कहा कि मेरे पास न तो कैश है और न ही कार्ड में पैसे हैं, लेकिन शायद किसी और समय मैं उन्हें खाना खिला सकता हूं. उन्होंने आगे कहा-  ‘उसने मुझे बताया कि वह 18 साल की है.

दोपहर 2 बजे खुली उनकी नींद

उन्होंने कोर्ट को बताया कि लगभग दो हफ़्ते बाद उन्होंने उसी लड़की को ‘असडा’ (Asda) में देखा. उन्होंने कहा कि उसने मुझे देखा, वह मेरे पास आई, हमने एक-दूसरे का अभिवादन किया और मैंने कहा कि मुझे चीनी के मामले में मदद चाहिए. उसने चीनी ढूंढने में मेरी मदद की क्योंकि पिछली बार मैंने गलती से चीनी की जगह आटा ले लिया था. सुलतानी बकताश ने बताया कि लड़की ने उन्हें स्नैपचैट पर ऐड किया और वे कभी-कभी मैसेज करते थे. उन्होंने कहा कि वह मिलिट्री या जिम में बिताए उनके समय की ‘स्टोरीज़’ का स्क्रीनशॉट लेती थी. कथित घटना वाले दिन के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो दोपहर 2 बजे जागे और उसके लगभग आधे घंटे बाद उनकी मां और बहनें उनके फ़्लैट पर आईं. उन्होंने बताया कि लड़की ने उन्हें स्नैपचैट पर मैसेज और कॉल करना शुरू कर दिया. 

उन्होंने कहा, ‘जब मैंने उसके मैसेज देखे, तो उसने उस वादे का ज़िक्र किया जो मैंने उसे खाना खिलाने और मैकडॉनल्ड्स ले जाकर खाना खिलाने का किया था. सुलतानी बकताश ने बताया कि उस लड़की और दूसरी कथित पीड़िता से मिलने से पहले उन्होंने लड़की को वीडियो कॉल किया था. यह पूछे जाने पर कि वो उस लड़की से क्यों मिले? इस पर आरोपी सुलतानी बकताश ने कहा कि ‘मैंने उससे खाने के बारे में वादा किया था, और उसने मेरी मदद की थी. उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी लोकेशन शेयर की ताकि वे मिल सकें. उन्होंने बताया कि जब वे उन दो लड़कियों से मिले, तो वे ‘बहुत खुश थीं और हंस रही थीं’. इसके बाद वे खाना खरीदने गए. उन्होंने फिर से कहा कि उन्हें लगा कि लड़कियां 18 या 19 साल की हैं.

सुलतानी बकताश ने आगे बताया कि उन्होंने लड़कियों के लिए वोदका की तीन बोतलें खरीदीं. उन्होंने कहा कि वे शराब नहीं पीते, धूम्रपान नहीं करते और न ही ड्रग्स लेते हैं क्योंकि वे मुस्लिम हैं, और उन्होंने अपने लिए ‘मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक’ खरीदी. आठ मिनट के सफ़र के दौरान उन्होंने बताया कि वे ‘खिलखिला रही थीं, सेल्फ़ी ले रही थीं और आपस में बातें कर रही थीं’. मिस्टर शहज़ाद ने पूछा, -आपका इरादा क्या था? इस पर सुलतानी बकताश ने कहा कि उन्होंने मुझसे कहा कि वे मेरा फ़्लैट देखना चाहती हैं, अपनी ड्रिंक खत्म करना चाहती हैं और फिर शहर जाना चाहती हैं. उन्होंने बताया कि बोतल से एक घूंट पीने का फ़ैसला करने से पहले लड़कियां डाइट कोक और वोदका पी रही थीं. 

लड़कियों ने जताई इंसाफ की उम्मीद

 उन्होंने बताया कि डाइट कोक और वोदका की ड्रिंक बनाने से पहले लड़कियाँ उनके रिएक्शन पर हंसी थीं. तीनों ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस नतीजे से एक साफ़ संदेश जाएगा कि हम कमज़ोर लोगों को नुकसान पहुंचाने वालों के ख़िलाफ़ सख़्ती से कार्रवाई करेंगे. उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि हमेशा हमारी सुनी जाएगी, आपका सम्मान किया जाएगा और आपको पूरा सहयोग मिलेगा.

Tags: britain news
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