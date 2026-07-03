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खूबसूरत पत्नियों और प्रेमिकाओं को बेहोश करके करवाते थे घिनौना काम!

जिसेल पेलिकोट मामले के बाद अब ब्रिटिश पुरुषों की जांच हो रही है, जिन पर आरोप हैं कि उन्होंने अपनी पत्नियों को नशीली दवाएं दीं ताकि दूसरे लोग उनका दुष्कर्म कर सकें.

By: JP Yadav | Published: July 3, 2026 3:50:23 PM IST

खूबसूरत पत्नियों और प्रेमिकाओं को बेहोश करके करवाते थे घिनौना काम!
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जिसेल पेलिकोट मामले के बाद पुलिस उन ब्रिटिश पुरुषों की कई मामलों में जांच कर रही है जिन पर अपनी पत्नियों और पार्टनर को नशीली दवाएं देने का शक है, ताकि दूसरे लोग उनके साथ दुष्कर्म कर सकें. नेशनल क्राइम एजेंसी (NCA) ने ने बताया कि उन्होंने ब्रिटेन में आठ मामलों की पहचान की है.ये मामले दुनिया भर के 270 लोगों की जांच का हिस्सा हैं, जो एक बड़े ऑनलाइन एब्यूज फोरम से जुड़े थे. ऐसे नेटवर्क का पता लगाने के लिए चलाए गए एक इंटरनेशनल ऑपरेशन के बाद जहां पुरुष ड्रग देकर रेप की साजिश रच रहे थे. ब्रिटेन में अब 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और 8 पीड़ितों को सुरक्षित किया गया है.

जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि ऐसे कई और फोरम हैं जिनका अभी तक पता नहीं चला है, जहां पुरुष चुपके से अपनी पत्नियों और गर्लफ्रेंड को नशीली दवाएं देते हैं, ताकि दूसरे पुरुष कैमरे पर उनका यौन शोषण कर सकें. दुष्कर्म और हमले से पहले पीड़ितों को ड्रग्स या शराब देकर बेहोश कर दिया जाता है. इन हमलों के वीडियो और फोटो ऑनलाइन शेयर किए जाते हैं.

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पुलिस से संपर्क नहीं करती थीं पीड़ित महिलाएं

इस घिनौनी घटना की जांच कर रहे जर्मन पत्रकारों से मिली जानकारी के बाद  NCA ने ब्रिटेन में एब्यूज पर 15 इंटेलिजेंस रिपोर्ट तैयार कीं. इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़े अपराधियों के ऑर्गनाइज्ड नेटवर्क का पता चला. विदेशों में भी दस और पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है. कई मामलों में पीड़ितों का कई सालों तक शोषण किया जाता रहा जब वे बेहोश थीं और उन्हें अक्सर तब तक पता नहीं चलता कि उन्हें निशाना बनाया गया है जब तक कि पुलिस उनसे संपर्क नहीं करती.

73 वर्षीय जिसेल पेलिकोट ने यौन शोषण की सर्वाइवर के तौर पर अपनी पहचान छिपाने के अधिकार को छोड़ दिया. उनके पूर्व पति डोमिनिक को 20 साल की जेल हुई थी। उसने जिसेल को नशीली दवाएं देकर रेप किया और उनके बेहोश होने पर दूसरे पुरुषों को भी उनका दुष्कर्म करने दिया.

दुष्कर्म से पहले दी जाती थीं नशीली दवाएं

नशीली दवा देकर किया जाने वाला यौन शोषण अब कोई अलग-थलग घटना नहीं रह गई है, बल्कि यह संगठित होता जा रहा है, जिसे समन्वित नेटवर्क के ज़रिए अंजाम दिया जाता है और डिजिटल प्लेटफॉर्म से बढ़ावा मिलता है, जिसके लिए ज़्यादा बेहतर ऑपरेशनल प्रतिक्रिया की ज़रूरत है.

कैसे सामने आया मामला

यह मामला तब सामने आया जब सीरियल रेपिस्ट डोमिनिक पेलिकॉट को 2024 में फ्रांस में अपनी तत्कालीन पत्नी गिसेल को नशीली दवा देने, उसका दुष्कर्म करने और लगभग एक दशक तक दर्जनों पुरुषों को उसके शोषण के लिए बुलाने के आरोप में 20 साल की जेल हुई.हाल ही में ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस की जांच के बाद सितंबर में 13 पुरुषों पर अलग-अलग मुकदमे चल रहे हैं। यह जांच एक महिला के साथ नशीली दवा देकर किए गए यौन शोषण के बारे में थी, जिसे उसके पति ने अंजाम दिया था.

क्या बोला CPS

दुष्कर्म और गंभीर यौन अपराधों के लिए CPS की राष्ट्रीय प्रमुख सिओभान ब्लेक ने कहा कि हम जिस शोषण की बात कर रहे हैं, वह मेरे करियर में देखे गए सबसे भयानक मामलों में से एक है. पीड़ितों को उनके अपने घरों में भयानक यौन अपराधों का शिकार बनाया जा रहा है, जो भरोसे का सबसे बड़ा उल्लंघन है. इस तरह के अपराध ऑनलाइन और बंद दरवाज़ों के पीछे छिपकर पनपते हैं. पीड़ित और सर्वाइवर को न्याय दिलाने के लिए इन्हें सबके सामने लाना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की ज़िम्मेदारी है.

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Tags: crime news
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