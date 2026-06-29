England Crime News: रात 1 से 3 बजे तक हुआ दुष्कर्म, युवती बोली- नहीं पता किसने की दरिंदगी?

18 साल की युवती ने अंजान लोगों के हमले के बाद 2 पुरुषों पर दुष्कर्म के कई आरोप लगाए गए हैं. बताया जा रहा है कि यह हमला बुधवार को साउथसी हैम्पशायर में मैनर्स रोड पर एक पते पर रात 1 बजे से 3 बजे के बीच हुआ. पुलिस ने बताया कि पीड़िता के साथ 2 ऐसे पुरुषों ने दुष्कर्म किया जिन्हें वह नहीं जानती थी, जिसके बाद डिटेक्टिव्स ने जांच शुरू की. नॉर्थ लंदन के एनफील्ड के रहने वाले 45 साल के टोनी गोल्डस्मिथ और एसेक्स के वाल्थम एबे के रहने वाले 46 साल के बॉबी वॉटसन दोनों पर दुष्कर्म के तीन-तीन आरोप लगाए गए हैं. दोनों को कस्टडी में रखा गया है.

अधिकारी कथित हमले से जुड़े पूरे हालात की जांच कर रहे हैं. हैम्पशायर और आइल ऑफ वाइट कॉन्स्टेबुलरी के एक प्रवक्ता ने कहा कि साउथसी में एक महिला के साथ दुष्कर्म के आरोप में 2 लोगों पर केस दर्ज किया गया है. डिटेक्टिव्स ने एक रिपोर्ट के बाद जांच शुरू की कि बुधवार 24 जून को एक 18 साल की महिला के साथ दो ऐसे पुरुषों ने दुष्कर्म किया जिन्हें वह नहीं जानती थी. हमला साउथसी, हैम्पशायर में मैनर्स रोड पर एक पते पर रात 1 बजे से 3 बजे के बीच हुआ.

अधिकारी पूरी स्थिति का पता लगाने के लिए गहन जांच कर रहे हैं और अब घटना के सिलसिले में दो पुरुषों पर आरोप लगाए गए हैं. एनफील्ड में गिल्बर्ट स्ट्रीट के रहने वाले 45 साल के टोनी गोल्ड स्मिथ पर दुष्कर्म के 3 आरोप लगाए गए हैं. एसेक्स में वाल्थम एबे में हाईब्रिज स्ट्रीट के रहने वाले 46 साल के बॉबी वॉटसन पर दुष्कर्म के तीन आरोप लगाए गए हैं. उन्हें हिरासत में भेज दिया गया है और उन्हें सोमवार (29 जून, 2026) को पोर्ट्समाउथ मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होना है.

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