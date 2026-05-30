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England Cannibal Killer: खूबसूरत जूली को ले गया घर, सहमति से बनाए शारीरिक संबंध; हत्या के बाद किया दुष्कर्म फिर खाए शरीर के अंग

England Cannibal Killer: कोर्ट ने नरभक्षी हत्यारे डेविड हाकर को नौवीं बार पैरोल देने से इन्कार कर दिया गया है, जिसने पास्ता की प्लेट के साथ चार बच्चों की मां के शरीर के अंग खाने का शेखी बघारा था. साथ ही मारने से पहले बाद में जूली के साथ दुष्कर्म किया.

By: JP Yadav | Last Updated: May 30, 2026 8:24:28 PM IST

खूबसूरत जूली के साथ पहले बनाए संबंध फिर की हत्या, शव के साथ किया दुष्कर्म और खाए शरीर के अंग
खूबसूरत जूली के साथ पहले बनाए संबंध फिर की हत्या, शव के साथ किया दुष्कर्म और खाए शरीर के अंग


England Cannibal Killer: ब्रिटेन के डार्लिंगटन में 32 साल की युवती जूली पैटरसन की हत्या करने के बाद उसके शरीर के कुछ हिस्से पास्ता की प्लेट के साथ खाने का दावा करने वाले आरोपी डेविड हार्कर (51) की कोर्ट ने 9वीं बार पैरोल की याचिका खारिज कर दी. डेविड हार्कर वर्ष 2013 से पैरोल का हकदार है, लेकिन लगातार उसकी याचिका कोर्ट खारिज कर रहा है.  इस महीने नौवीं बार सुनवाई हुई ताकि यह तय किया जा सके कि उसे खुली जेल में भेजा जाए या रिहा कर दिया जाए. पैरोल बोर्ड इस नतीजे पर पहुंचा है कि जनता की सुरक्षा के मद्देनजर हार्कर को रिहा करना या दूसरी जगह भेजना उचित नहीं है. साथ ही पैरोल बोर्ड के सदस्यों ने यह भी कहा कि कानून के अनुसार हार्कर के मामले का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है. वहीं, पैरोल बोर्ड के फ़ैसले पर पुनर्विचार के लिए अपील करने के लिए हार्कर के पास 21 दिन का समय है.

डेविड हार्कर बन गया नरभक्षी हत्यारा!

दोषी डेविड हार्कर ने वर्ष 1998 में डार्लिंगटन (ब्रिटेन) में 32 वर्षीय जूली पैटरसन की हत्या कर दी थी. इसके बाद उसने 4 बच्चों की मां के शरीर के कुछ हिस्से पास्ता की प्लेट के साथ खाए थे. फिलहाल डेविड हार्कर की उम्र 51 साल है. हार्कर का यह दावा इसलिए भी सहा लगता है, क्योंकि हत्या के बाद जूली के शरीर के कुछ ही अवशेष अब तक बरामद हो पाए हैं. हार्कर ने अपने दोस्तों और मनोचिकित्सकों के सामने यह कबूल किया था कि जूली पैटरसन को अपने घर बुलाकर और उनकी हत्या करने के बाद उसने उनकी जांघ का कुछ हिस्सा तला और उसे पास्ता और चीज़ के साथ खा लिया था.

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मानसिक बीमारी से जूझ रहा हार्कर

मनोचिकित्सकों के मुताबिक, हार्कर ‘कम मानसिक ज़िम्मेदारी’ (diminished responsibility) से जूझ रहा है. वह हत्या का जुर्म कबूल करने के बाद उम्र कैद की सजा काट रहा है. वर्ष 1999 में जब उसे सजा सुनाई गई थी, तब वह 24 साल का था और वर्तमान में वह 51 साल का हो गया है. मनोचिकित्सकों का तर्क है कि जब डेविड हार्कर ने जूली पैटरसन की हत्या की थी, तब उसे एक गंभीर मनोविकार (psychopathic disorder) था. ऐसे में कानून की नजर में वह उस समय हत्या का दोषी नहीं था.

चार बच्चों की मां के साथ की दोस्ती, फिर मार डाला

आरोप है कि डार्लिंगटन के पूर्व अधिकारी डेविड डेविस ने वर्ष 1998 में चार बच्चों की मां जूली पैटरसन का आंशिक शव बरामद किया था. आरोप लगा था कि एक नरभक्षी ने उन्हें अपने फ्लैट में बुलाकर उनकी हत्या कर दी थी और उनके पैर खा लिए थे. अब दावा किया जा रहा है कि हिरासत में उसके हालिया व्यवहार पर बनी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उसके व्यवहार में ‘काफी सुधार’ हुआ है. वर्ष 2015 के बाद से उसके खिलाफ अनुशासनहीनता का कोई मामला सामने नहीं आया है. बावजूद इसके पैरोल पैनल ने फैसला किया कि डेविड हार्कर की रिहाई का आदेश ना दिया जाए. इसके साथ ही ना ही सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट को यह सिफ़ारिश की जाए कि डेविड हार्कर को खुली जेल जैसी कम सख़्त स्थितियों में शिफ़्ट किया जाए. 

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अब तक नहीं मिले शव के कुछ अवशेष

पुलिस ने मिस पैटरसन का सिर, हाथ और पैर खोजने के लिए आस-पास के सीवरों और ज़मीन की तलाशी ली – जो अभी तक नहीं मिले हैं. वहीं पुलिस ने डरहम में एक लैंडफ़िल साइट पर जमा टनों कचरे को खंगाला, ताकि मिस पैटरसन के शरीर के अंग मिल सकें. बताया जाता है कि मिस पैटरसन की मुलाक़ात हार्कर से डार्लिंगटन के एक पब में हुई थी. यहां पर हार्कर उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने.

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हत्या के शव के साथ किया दुष्कर्म

इसके बाद हार्कर ने जूली पैटरसन का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश के साथ दुष्कर्म किया. फिर जूली पैटरसन की एक टांग काट ली और उसकी जांघ को पास्ता लहसुन और चीज़ के साथ पकाकर खाया. बयान के मुताबिक, यह सब करने के बाद हार्कर पैटरसन की लाश को घसीटकर अपने फ़्लैट वाले ब्लॉक के बेसमेंट में ले गया.

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इसके बाद वह कई हफ़्तों तक लाश को वहीं रखे रहा, जबकि इस दौरान वह धीरे-धीरे उसके हाथ, टांग और सिर काटता रहा. आरोप है कि आखिरकार उसने जूली पैटरसन के शरीर के बचे-खुचे टुकड़ों को एक कूड़ेदान वाले बैग में भरा और उसे एक ऐसे घर के बगीचे में फेंक दिया, जिसे वह गलती से एक वीरान और खाली घर समझ बैठा था.

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कैसे पकड़ा गया हार्कर

हार्कर तब पकड़ा गया, जब उसने अपने दोस्तों के सामने डींगें मारीं कि उसने ‘जूली नाम की एक लड़की की हत्या कर दी है, लेकिन उसने मिस पैटरसन के शरीर के बाकी हिस्सों के बारे में कभी कोई जानकारी नहीं दी. जांच में जुटे पुलिस अधिकारियों ने वर्ष 1998 में काउंटी डरहम के कॉक्सहो टिप (कचरा डंपिंग साइट) पर जमा 20,000 टन कचरे को खंगाला था. इसके साथ ही नदियों, तालाबों और सीवरों की भी तलाशी ली, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली. हार्कर ने ‘घटी हुई ज़िम्मेदारी’ (diminished responsibility) के आधार पर गैर-इरादतन हत्या का अपराध स्वीकार कर लिया. फिर फरवरी 1999 में टीसाइड क्राउन कोर्ट में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. 

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