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England Crime: अश्लील फोटो और आपत्तिजनक समान… 15 साल के लड़के ने 12 बार किया महिला का रेप, 20 से ज्यादा लड़कियों से भी घिनौना काम

England Crime News: आरोपी नाबालिग लड़के ने 13 साल से कम उम्र की दो बच्चियों के साथ भी छेड़छाड़ की है. नाबालिग पर अपनी उम्र के आस-पास की लड़कियों को निशाना बनाने का भी आरोप है.

By: Hasnain Alam | Last Updated: May 29, 2026 4:54:37 PM IST

इंग्लैंड रेप केस
इंग्लैंड रेप केस


England Crime: इंग्लैंड के नॉर्थहैम्पटनशायर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जो आपको हैरान तो करेगा ही, बल्कि परेशान भी हो उठेंगे. पुलिस ने एक 15 साल के लड़के पर यौन अपराधों के तहत 22 गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस के अनुसार ये सारी घटनाएं साल 2022 से 2025 के बीच की हैं. इस लड़के पर कुल 10 लड़कियों और 12 महिलाओं के साथ गलत हरकत और छेड़छाड़ करने का आरोप है. 

आरोपों में 13 साल से कम उम्र की बच्ची और 13-15 साल की लड़कियों के साथ रेप, गलत तरीके से छूना, और बच्चों की आपत्तिजनक तस्वीरें बनाने और अपने पास रखने जैसे संगीन मामले शामिल हैं. इस लड़के को 23 जून को वेलिंगबोरो की यूथ कोर्ट में पेश किया जाएगा.

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पुलिस ने नाम क्यों नहीं किया उजागर?

आरोपी नाबालिग है और इसलिए कानूनी नियमों के कारण पुलिस ने अभी उसका नाम उजागर नहीं किया है. पुलिस के मुताबिक, उसने एक महिला के साथ करीब 12 बार रेप किया.

13 से 15 साल की लड़की का भी किया रेप

यही नहीं 13 साल से कम उम्र की दो बच्चियों के साथ भी छेड़छाड़ की है. नाबालिग पर अपनी उम्र के आस-पास की लड़कियों को निशाना बनाने का भी आरोप है. उसने 13 से 15 साल की एक लड़की के साथ रेप जैसा घिनौना अपराध किया.

अपने से बड़ी लड़की को गलत तरीके से छुआ

उसने 13 साल से बड़ी एक अन्य लड़की को गलत तरीके से छुआ और उस पर यौन हमला किया. इस मामले में अश्लील सामग्री से जुड़े अपराध भी शामिल हैं. आरोपित लड़के पर बच्चों की अश्लील तस्वीरें रखने के दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं.

अत्यधिक आपत्तिजनक अश्लील सामग्री रखने का आरोप

साथ ही उस पर प्रतिबंधित और अत्यधिक आपत्तिजनक अश्लील सामग्री अपने पास छिपाकर रखने का भी आरोप है. फिलहाल यह पूरा मामला अदालत की प्रक्रिया में है.

Tags: crime newsWorld news
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