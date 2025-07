अहमदाबाद प्लेन क्रैश से भी खतरनाक दृश्य, बीच आसमान में धू-धू कर जलने लगा Delta फ्लाइट का विमान, वीडियो देख सहम गया हर शख्स

Delta Air Lines Boeing plane engine fire: एक कतरनाक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल गो रहा है। यह वीडियो डेल्टा एयरलाइंस के एक विमान की है जिसके उड़ान भरने के तुरंत बाद आग लग गई और उसे अपने गंतव्य LAX पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। विमान लॉस एंजिल्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अटलांटा जा रही थी। विमान के इंजन में लैंडिंग के तुरंत बाद, हवाई अड्डे की दमकल टीम ने इंजन में लगी आग को तुरंत बुझा दिया। इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है।

दुर्घटनाग्रस्त विमान बोइंग 767-400 द्वारा संचालित था। जिसका पंजीकरण N836MH है। यह विमान 24.6 वर्ष पुराना है और इसमें दो GE CF6 इंजन लगे हैं।

डेल्टा एयरलाइंस के एक विमान ने 18 जुलाई को लॉस एंजिल्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (LAX) से अटलांटा (ATL) के लिए उड़ान भरी। उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद, उड़ान दल को विमान के बाएँ इंजन में आग के संकेत मिले। जिसके बाद पायलटों ने तुरंत आपातकाल की घोषणा की और LAX लौटने का अनुरोध किया। हवाई यातायात नियंत्रण (ATC) ने विमान की सुरक्षित वापसी का समन्वय किया और हवाई अड्डे की आपातकालीन टीमों को सतर्क कर दिया। लैंडिंग के बाद, दमकलकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई की और इंजन में लगी आग को बुझा दिया। जानकारी के अनुसार, किसी भी यात्री या चालक दल के सदस्य को कोई चोट नहीं आई।

A Delta Air Lines flight bound for Atlanta made an emergency landing Friday at LAX after a reported engine fire, officials said.

The Boeing 767 engine caught fire shortly after takeoff around 2 p.m. Video from the ground captured the flames coming out from one of the engines.… pic.twitter.com/fm8ilJtzrk

