Employment in Russia: अमेरिका से टैरिफ वॉर के बीच रूस ने दिया एक और तोहफा, भारतीयों को मिलेगा रोजगार

India Russia Relations: रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने रूसी सरकारी समाचार एजेंसी TASS को बताया कि मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में रूसी कंपनियां भारतीय कर्मचारियों को रोजगार देना चाहती हैं। कुमार ने कहा, “व्यापक स्तर पर, रूस में जनशक्ति की आवश्यकता है, और भारत के पास कुशल जनशक्ति है। इसलिए वर्तमान में, रूसी नियमों, रूसी नियमों, कानूनों और कोटा के ढांचे के भीतर, कंपनियां भारतीयों को नियुक्त कर रही हैं।”

उन्होंने बताया कि रूस में अधिकांश भारतीय वर्तमान में निर्माण और कपड़ा क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन मांग बढ़ रही है। उन्होंने आगे कहा, “अधिकांश लोग जो रूस आए हैं, वे निर्माण और कपड़ा क्षेत्र में हैं, लेकिन मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में भारतीयों को नियुक्त करने में रुचि रखने वालों की संख्या बढ़ रही है।”

रूस में भारत के राजदूत ने क्या कहा?

आने वाले लोगों की संख्या ने कांसुलर सेवाओं की मांग भी बढ़ा दी है। कुमार ने कहा, “जब लोग आते हैं और जाते हैं, तो उन्हें पासपोर्ट विस्तार, उदाहरण के लिए बच्चे के जन्म, पासपोर्ट खोने और इस तरह की अन्य समस्याओं के लिए कांसुलर सेवाओं की आवश्यकता होती है, मूल रूप से कांसुलर सेवाएं।” राजदूत ने भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद पर वाशिंगटन की आलोचना का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत की ऊर्जा खरीद नीति राष्ट्रीय हित द्वारा निर्देशित होती रहेगी। उन्होंने कहा, “भारतीय कंपनियाँ जहाँ भी उन्हें सबसे अच्छा सौदा मिलेगा, वहाँ से खरीदारी जारी रखेंगी। यही वर्तमान स्थिति है।”

कुमार ने इस बात पर दिया जोर

कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा ही प्राथमिकता है। उन्होंने TASS को बताया, “हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारा उद्देश्य भारत के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा है और रूस के साथ भारत के सहयोग ने, कई अन्य देशों की तरह, तेल बाज़ार और वैश्विक तेल बाज़ार में स्थिरता लाने में मदद की है।” रूस के साथ भारत के ऊर्जा संबंधों को लक्षित करने वाले अमेरिकी टैरिफ को अस्वीकार करते हुए, उन्होंने कहा, “सरकार ऐसे उपाय करती रहेगी जो देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेंगे।”

कुमार ने यह भी बताया कि भारत का दृष्टिकोण वैश्विक व्यवहार के अनुरूप है। उन्होंने कहा, “अमेरिका और यूरोप सहित कई अन्य देश भी रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं।”

विदेश मंत्री जयशंकर ने दोहराई ये बात

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को इसी विचार को दोहराया। अमेरिकी आलोचना का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, “यह हास्यास्पद है कि जो लोग व्यापार समर्थक अमेरिकी प्रशासन के लिए काम करते हैं, वे दूसरे लोगों पर व्यापार करने का आरोप लगा रहे हैं। यह वाकई अजीब है। अगर आपको भारत से तेल या परिष्कृत उत्पाद खरीदने में कोई समस्या है, तो उसे न खरीदें। कोई आपको उसे खरीदने के लिए मजबूर नहीं करता। लेकिन यूरोप खरीदता है, अमेरिका खरीदता है, इसलिए अगर आपको वह पसंद नहीं है, तो उसे न खरीदें।”