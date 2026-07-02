मशहूर Empire State Building की ऊंचाई पर किया प्रपोज, नीचे उतरते जो हुआ उसकी कपल को नहीं थी उम्मीद! वीडियो हो रहा वायरल

न्यू यॉर्क की मशहूर ‘एम्पायर स्टेट बिल्डिंग’ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर सगाई करने के चक्कर में एक रूसी जोड़े को जेल की हवा खानी पड़ गई. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. 32 साल के इवान बीरकस ने 1,454 फीट (443 मीटर) ऊंची इमारत के बिल्कुल शिखर पर जाकर घुटनों के बल बैठकर अपनी साथी एंजेला निकोलाऊ को अंगूठी पहनाई और प्रपोज किया. इसके बाद दोनों ने एक-दूसरे को चूमा और करीब 10 मिनट तक उस गगनचुंबी इमारत की खतरनाक ऊंचाई पर वक्त बिताने के बाद नीचे उतरे.

इतना ही नहीं, इस जोड़े ने गगनचुंबी इमारत की सुई की नोक पर एक बड़ा सा बैनर भी लहराया. इस बैनर पर लिखा था, ‘जब प्यार की ताकत, ताकत के प्यार पर हावी हो जाएगी, तब दुनिया में शांति आएगी.’ माना जाता है कि बैनर पर लिखा यह संदेश मशहूर गिटार वादक जिमी हेंड्रिक्स के नाम से जोड़े जाने वाले एक कथन का बदला हुआ रूप है, जिसे असल में 19वीं सदी के ब्रिटिश राजनेता विलियम ग्लैडस्टोन ने कहा था.

काले रंग के स्ट्रीटवियर कपड़ों में सजे इस जोड़े को नीचे आते ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया. बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस खतरनाक स्टंट के लिए उन पर सेंधमारी, लापरवाही से जान जोखिम में डालने, आपराधिक शरारत, अवैध रूप से घुसपैठ और सार्वजनिक शांति भंग करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

🚨BREAKING: Two people climbed the Empire State Building and hung a banner from the antenna: “When the power of love beats the love of power, the world knows peace.” Some call it brave. Others call it reckless. pic.twitter.com/Q7Samc0pat — Armando Pantoja (@_TallGuyTycoon) July 1, 2026

पुलिस कमिश्नर जेसिका टिश द्वारा जारी किए गए बॉडीकैम फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि इस ध्यान खींचने वाले स्टंट के तुरंत बाद पुलिस अधिकारियों ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया. जेसिका टिश ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, ‘हमारी इमरजेंसी सर्विसेज यूनिट के काम की एक झलक.’

🔥🚨 BREAKING — The couple seen atop the Empire State Building have been IDENTIFIED as Angela Nikolau and Ivan Beerkus. The couple released a Netflix documentary in 2024 called “Skywalkers: A Love Story.” They supposedly ” Found Love Thousands of feet in the sky, illegally… pic.twitter.com/4VQ1pATPoo — The Patriot Oasis™ (@ThePatriotOasis) July 1, 2026

वहीं, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के प्रवक्ता ने बताया कि इस अवैध घटना से इमारत के किरायेदारों, पर्यटकों या ठीक नीचे ऑब्जर्वेशन डेक पर मौजूद मेहमानों को कोई खतरा नहीं था.

angela nikolau and ivan kuznetsov were arrested upon climbing down the empire state building pic.twitter.com/kLoYwg2EDy — ˖᯽ ݁˖ pop backup ˖᯽ ݁˖ (@popbackupp) July 2, 2026

मूल रूप से मॉस्को (रूस) के रहने वाले इवान और एंजेला फिलहाल ईस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी में रहते हैं. उनके रिश्ते और इस तरह की जानलेवा ऊंचाइयों पर चढ़ने (एक्स्ट्रीम-क्लाइंबिंग) के शौक पर 2024 में नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है, जिसका नाम है ‘स्काईवॉकर्स: ए लव स्टोरी’ (Skywalkers: A Love Story). इसका प्रीमियर जनवरी 2024 में सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था.