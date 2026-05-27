बड़ी उम्र के लड़कों के शरीर की भूखी थी एक्ट्रेस, रोजाना बनाती थी संबंध; 20 साल में हुई प्रेग्नेंट;  पिता को लेकर कंफ्यूज थी हसीना

Emily Atack Exploitation Disclosure: युवती एमिली एटैक ने पहली बार खुलासा किया कि वह सिर्फ 16 साल की उम्र में ही प्रेग्नेंट हो गई थीं. बचपन में हुए यौन हमले की वजह से पुरुषों के साथ उनके बहुत ही खराब रिश्ते बन गए थे. वह किसी भी पुरुष पर भरोसा नहीं करती थीं. एमिली एटैक ने एक नए इंटरव्यू में टीनएज दिनों को याद करते हुए बताया कि 16 साल की उम्र में वह प्रेग्नेंट हो गई थीं. 36 वर्षीय एक्ट्र्रेस की मानें तो वह सिर्फ 10 वर्ष की थीं जब उन पर यौन हमला हुआ. इस हमले के सदमे की वजह से पुरुषों के साथ उनके बहुत ही खराब रिश्ते बन गए थे.

‘द इनबिटवीनर्स’ की स्टार एमिली ने सिर्फ 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था. उनके मशहूर माता-पिता एक्ट्रेस केट रॉबिन्स और म्यूज़िशियन कीथ एटैक को समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या करें, क्योंकि अपने तलाक के दौरान एमिली उनसे ज़्यादा उम्र के पुरुषों और गलत लोगों के साथ घूमने लगी थीं. यह किसी भी माता-पिता के लिए अच्छा नहीं था,क्योंकि इससे मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का विकास प्रभावित होता.

गलत लोगों के साथ घूमती थीं

‘द राइवल्स’ की स्टार एमिली एटैक ने खुलासा किया कि वह जब 20 वर्ष की थी पहले जब वह बिना किसी योजना के प्रेग्नेंट हुईं. इस दौरान वह एक बहुत ही बुरे हिंसक और संवेदनशील रिश्ते में थीं. अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में पहली बार बात करते हुए एमिली ने कहा कि वह टीनएज में बहुत परेशान थीं. उनके माता-पिता भी परेशान रहते थे. एमिली को अक्सर समझ ही नहीं आता था कि वह क्या करे. यह वह दौर था जब वह गलत लोगों के साथ घूमती रहती थीं.

कम उम्र में हुईं प्रेग्नेंट

एमिली एटैक ने यह स्वीकार किया कि वह बड़े लड़कों और अधेड़ लोगों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए एक्टिव थी. दिक्कत यह थी कि यह मेरे माता-पिता के लिए बहुत मुश्किल था. मुझे याद है जब मेरे पापा चले गए थे तो मुझे उस समय की बात याद है. उस दौरान मैंने यह बात कभी किसी को नहीं बताई, लेकिन मैं प्रेग्नेंट थी और मैं बहुत छोटी थी.

उन्होंने स्वीकार किया है कि वह एक बहुत ही बुरे, हिंसक और भयानक रिश्ते में थी. इस दौरान सबसे दुखद है कि प्रेग्नेंट हो गई. यह ऐसा लम्हा तो जब उन्हें पछतावा हो रहा था. यह सब तब हुआ जब मेरे मम्मी और पापा के बीच बहुत कुछ चल रहा था. मुझे याद है क्योंकि उस समय बहुत सी बुरी चीज़ें हो रही थीं, और ज़ाहिर है, मेरी प्रेग्नेंसी भी.

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सही निकला एक्ट्रेस बनने का ख्वाब

एमिली ने बताया कि जब उनके माता-पिता अलग हो गए, तो उन्होंने और उनकी बहन मार्था ने स्कूल छोड़ने के बाद लंदन में बसने का फ़ैसला किया. ‘The Rivals’ की एक्ट्रेस ने कहा कि जब हम इस फ़्लैट में शिफ़्ट हुए तो मुझे याद है छोटी मार्था ने मेरी तरफ़ देखकर पूछा कि अब हम क्या करेंगे? इस पर मैंने कहा कि मैं एक मशहूर एक्ट्रेस बनूंगी. मैंने बस कह दिया, हर इंसान से ग़लतियां होती हैं, और वह बस एक ऐसा दौर था जब बहुत सारी ग़लतियां हो रही थीं. उन्होंने भी की और सीखा भी.

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10 साल की उम्र में भटकी जिंदगी

36 साल की इस एक्ट्रेस ने बताया कि जब वह सिर्फ़ दस साल की थी तो उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था. इस सदमे की वजह से आगे चलकर पुरुषों के साथ उनके ‘रिश्ते बहुत खराब हो गए थे. एमिली एटैक ने बताया कि बच्चे को जन्म देने के बाद वह चुपके से सेप्सिस (sepsis) से जूझ रही थीं, जिसकी वजह से वह इतनी दुबली हो गईं.

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उस उम्र में यह सब ठीक नहीं था

यह वह दौर था जब वह चाहती थीं कि कोई मेरा ख्याल रखे. इसीलिए मैं उन सभी बुरे लड़कों के साथ डेट पर जाती थी और वह सब करती थी जो उस उम्र में ठीक नहीं था. इंटरव्यू में एमिली ने खुलासा किया कि जब वह दस साल की थी, तब यौन उत्पीड़न हुआ था. उन्होंने यह भी बताया कि ‘बड़ी उम्र के पुरुषों ने उनके साथ कितना बुरा बर्ताव किया था.

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