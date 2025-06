किस बात से डर गए दुनिया के सबसे बड़े टेक जायंट, एलन मस्क ने ट्रंप से मांगी माफी? देख दंग रह गए दुनिया भर के लोग

Elon Musk vs Donald Trump:एलन मस्क ने पिछले कुछ दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए कुछ ऐसे पोस्ट शेयर किए हैं, जिसका अब उन्हें पछतावा हो रहा है। एलन मस्क ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर चल रहे सार्वजनिक विवाद के बाद पोस्ट करते हुए कहा है कि ‘डोनाल्ड ट्रंप के लिए मेरे कुछ सोशल मीडिया पोस्ट पर मुझे पछतावा है, क्योंकि वह बहुत आगे निकल गए।’

एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच टकराव ट्रंप प्रशासन के खर्च बिल की निंदा को लेकर शुरू हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान उनके एजेंडे के केंद्र बिंदु के तौर पर देखा जा रहा यह बिल एक बहुत बड़ा कानून है जिसे मस्क ने बेकार करार दिया था। इतना ही नहीं एलन मस्क ने बिल का समर्थन करने वाले रिपब्लिकन सांसदों से राजनीतिक बदला लेने की अपील भी की थी।

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.

— Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2025