Austria School Firing : स्कूल में बंदुक लेकर घूसा स्टूडेंट, 9 लोगों को उतारा मौत के घाट, रोंगटे खड़े कर देने वाला Video आया सामने

Austria School Firing : ऑस्ट्रिया के एक स्कूल में एक छात्र द्वारा कथित तौर पर गोलीबारी में कम से कम 9 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, शूटर ने खुद को भी बाद में गोली मार ली।

गोलीबारी की घटना के बाद, पुलिस ने ऑस्ट्रिया के दूसरे सबसे बड़े शहर ग्राज़ के माध्यमिक विद्यालय में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। द सन ने रिपोर्ट कर बताया कि, पुलिस प्रवक्ता सबरी योरगुन ने कहा कि स्कूल में विशेष बल तैनात किए गए थे।

अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन उनका मानना ​​है कि गोलीबारी में कई बंदूकों का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने एक्स पर कहा, “फिलहाल, एक पुलिस अभियान चल रहा है… तैनाती का कारण यह था कि इमारत में गोलियों की आवाजें सुनी गईं।

ग्राज़ में हमले की पुष्टि करते हुए ऑस्ट्रियाई सार्वजनिक प्रसारक ओआरएफ के अनुसार, पुलिस का हवाला देते हुए, गोलीबारी के पीछे एक छात्र था, जिसके कारण स्कूल को खाली कराना पड़ा।

🚨🇦🇹 Multiple fatalities in Graz, Austria as gunman goes on shooting rampage in school – reports of 30-40 shots fired.

This is unbearably horrific – Europe is not ok ‼️

