ब्राज़ील में हुआ बड़ा हादसा, हॉट एयर बैलून बना आग का गोला… 8 की हुई मौत, दिल दहला देने वाला Video आया सामने

Brazil Air Balloon Crash: ब्राजील के दक्षिणी क्षेत्र सांता कैटरीना में एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। वहां शनिवार को 21 यात्रियों को ले जा रहे एक हॉट एयर बैलून में आग लगने से कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई। स्थानीय गवर्नर जोर्जिन्हो मेलो ने एक्स पर कहा, “हम सभी इस शनिवार की सुबह प्रिया ग्रांडे में एक बैलून से जुड़ी दुर्घटना से स्तब्ध हैं। हमारी बचाव टीम पहले से ही मौके पर है… अब तक, हमने आठ मौतों और दो लोगों के जीवित बचे होने की पुष्टि की है।”

रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुब्बारे में 22 लोग सवार थे, जिनमें से 2 को अब तक जिंदा बचा लिया गया है, जबकि बाकी लापता लोगों की तलाश जारी है। उन्होंने बताया कि प्रेया ग्रांडे इलाके में बचावकर्मी घटनास्थल पर मौजूद हैं और लगातार बचाव अभियान चला रहे हैं। इस हादसे का एक भयावह वीडियो सामने आया है। जिसमें आप देख सकते हैं कि गुब्बारा हजारों फीट की ऊंचाई पर क्रैश हो जाता है और उसमें आग लग जाती है।

Moment burning hot air balloon PLUMMETS to ground

Terrifying footage of tragedy in southern Brazil

Officials say at least 8 dead and 2 SURVIVORS pic.twitter.com/Q2bC3qZNWW

