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फांसी पर लटकेगी महिला एंकर! नहीं बख्शे जाएंगे बाकी 11 अपराधी; आखिर क्यों लिया मिस्र सरकार ने फैसला

Sarah Khalifa: हाल ही में मिस्र से एक ऐसी घटना सामने आ रही है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, मिस्र की टीवी प्रेज़ेंटर सारा खलीफा और 11 बाकी लोगों को ड्रग से जुड़े एक मामले में दोषी पाए जाने के बाद मौत की सज़ा सुनाई गई है.

By: Heena Khan | Published: September 6, 2026 12:00:28 PM IST

world news sarah khalifa
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Sarah Khalifa: हाल ही में मिस्र से एक ऐसी घटना सामने आ रही है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, मिस्र की टीवी प्रेज़ेंटर सारा खलीफा और 11 बाकी लोगों को ड्रग से जुड़े एक मामले में दोषी पाए जाने के बाद मौत की सज़ा सुनाई गई है. जी हाँ! सरकारी अखबार अल-अकरम के मुताबिक, वो एक क्रिमिनल गैंग का हिस्सा थे. इतना ही नहीं, इस खौफनाक गैंग पर आरोप था कि वो विदेश से ड्रग बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल इंपोर्ट करते थे और उसका इस्तेमाल ड्रग्स बनाने और बेचने में करते थे. इसके अलावा उनके पास भारी मात्रा में गोला-बारूद भी मिला है.

खलीफा ने आरोपों से किया इंकार 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 39 साल की सारा खलीफा अपने टीवी प्रोग्राम ‘मिशन इम्पॉसिबल’ के लिए जानी जाती हैं, इस चैनल के माध्यम सेक्रिमिनल केस दिखाए जाते थे. वहीं खलीफा ने अपने ऊपर लगे आरोपों से साफ मना कर दिया. वहीं दूसरी और इस अपराध को लेकर फ़ैसला शुरू में पिछले महीने सुनाया गया था. जिसके चलते एक महीने बाद इसकी औपचारिक पुष्टि की गई क्योंकि कोर्ट को मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती से धार्मिक राय लेनी थी. यह मिस्र में मौत की सज़ा के मामलों के लिए कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है. 

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ड्रग तस्करी से जुड़ा है मामला 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोर्ट को इस बात की जानकारी दी गई कि अधिकारियों ने उन्हें बनाने के लिए विदेश से इंपोर्ट किए गए 750 किलोग्राम से ज़्यादा नशीले पदार्थ और कच्चा माल जब्त किया है. अल-अकरम के मुताबिक, प्रॉसिक्यूशन के सामने 20 गवाहों ने गवाही दी. बातचीत और वीडियो क्लिप समेत इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी पेश किए गए. सरकारी अखबार अल-यूम के मुताबिक, पिछले सितंबर में कोर्ट में पेशी के दौरान, जब जज ने सारा खलीफा से इस केस में उनके कथित रोल के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले कभी ड्रग्स नहीं देखे थे. उन्होंने कहा कि उन्होंने पहली बार उन्हें तब देखा जब एंटी-नारकोटिक्स एजेंसी के ऑफिस में उनके साथ उनकी फोटो खींची गई थी.

Tags: EgyptianWorld news
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