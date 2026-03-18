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Dubai Tensions: जंग से दुबई के टूरिज्म की कमर टूटी…. तट सूने, लग्जरी होटल्स की बुकिंग में भारी गिरावट

Dubai Tensions: मध्य-पूर्व में बढ़ते संघर्ष और हमलों के कारण दुबई का पर्यटन उद्योग गंभीर संकट में आ गया है. पर्यटकों की संख्या घटने से समुद्री तट, बाजार और बड़े होटल खाली नजर आ रहे हैं. बुकिंग में भारी गिरावट और कारोबार में कमी से स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा है.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: March 18, 2026 6:07:35 PM IST

Dubai Tensions: जंग से दुबई के टूरिज्म की कमर टूटी…. तट सूने, लग्जरी होटल्स की बुकिंग में भारी गिरावट


Dubai Tourism Hit by War Tensions: मध्य-पूर्व में बढ़ते सैन्य तनाव और लगातार हमलों ने दुबई के पर्यटन उद्योग को गहरे संकट में डाल दिया है. जो शहर कभी चहल-पहल और रौनक के लिए जाना जाता था, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है और कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है.

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पर्यटन उद्योग पर गहराया संकट

दुबई लंबे समय से दुनिया के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में गिना जाता रहा है. हर साल यहां बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते थे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती थी. लेकिन हालिया हमलों और अस्थिर माहौल ने इस छवि को नुकसान पहुंचाया है. कई देशों ने अपने नागरिकों को यहां यात्रा को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है, जिसके चलते पर्यटकों की संख्या में तेज गिरावट आई है.

सूने पड़े तट, बाजारों में सन्नाटा

दुबई के प्रसिद्ध समुद्री तट और बाजारों में सन्नाटा दिखाई ​दे रहा है.  अल सीफ मार्केट, पाम जुमेराह और दुबई मरीनाजैसे प्रमुख स्थानों पर पहले जैसी भीड़ नहीं रही. जहां पहले पर्यटकों की भीड़ उमड़ती थी, वहां अब गिने-चुने लोग ही नजर आ रहे हैं. इससे दुकानदारों और छोटे व्यापारियों की आमदनी पर सीधा असर पड़ा है.

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होटलों में घटी बुकिंग

दुबई के बड़े और प्रसिद्ध होटलों को इस संकट का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है.बुर्ज अल अरब, अटलांटिस द पाम और जुमेराह बीच होटल जैसे होटलों में कमरों की बुकिंग में 20 से 40 प्रतिशत तक गिरावट आई है. पाम जुमेराह क्षेत्र के पास मिसाइल गिरने की घटनाओं ने पर्यटकों के मन में डर पैदा कर दिया है, जिससे लोग अपनी यात्राएं रद्द कर रहे हैं.

खरीदारी केंद्र और अन्य कारोबार प्रभावित

दुबई के बड़े खरीदारी केंद्रों में भी पहले जैसी भीड़ नहीं दिख रही है. दुबई मॉल और मॉल ऑफ द एमिरेट्स जैसे स्थानों पर लोगों की आवाजाही कम हो गई है. इसका असर दुकानों, भोजनालयों, परिवहन सेवाओं और अन्य छोटे कारोबारों पर भी पड़ा है, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है.

सरकार की कोशिशें और आगे की चुनौती

संयुक्त अरब अमीरात की सरकार हालात को संभालने के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर रही है और पर्यटकों का भरोसा वापस लाने की कोशिश में जुटी है. साथ ही अब आसपास के देशों के पर्यटकों को आकर्षित करने पर जोर दिया जा रहा है.हालांकि, जब तक क्षेत्र में शांति बहाल नहीं होती, तब तक दुबई के पर्यटन उद्योग के लिए चुनौतियां बनी रहेंगी.

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Tags: dubai tourismmiddle east war
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