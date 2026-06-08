Dubai Garbage Collector Salary: दुबई में कचड़ा उठाने वाले को कितनी मिलती है सैलरी? सुन पकड़ लेंगे

Dubai Job: आजकल युवाओं में दुबई जाकर दिरहम कमाने का एक अलग ही क्रेज़ है. लोगों का मानना ​​है कि दुबई में कदम रखते ही पैसे की बारिश होने लगेगी. लेकिन असलियत कुछ और ही कहानी बयां करती है. पंजाब के एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उसने दुबई में अपनी नौकरी और सैलरी का सच बताया, जिससे ऑनलाइन एक नई बहस छिड़ गई है.

कंटेंट क्रिएटर ने शेयर किया वीडियो

इंस्टाग्राम पर @jaggy.abroad हैंडल से चलने वाले जगदीश चावला नाम के एक कंटेंट क्रिएटर ने यह वीडियो शेयर किया है. इसमें वह पंजाब के रहने वाले अभिषेक सिंह नाम के एक युवक से मिलता है, जो पिछले 7-8 महीनों से दुबई में कचरा उठाने का काम कर रहा है.

इस वायरल वीडियो में जो बात नेटिज़न्स का सबसे ज़्यादा दिल जीत रही है, वह है अभिषेक की सादगी और उनके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान. इतने मुश्किल हालात में भी वह मुस्कुराते हुए जगदीश को अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाते हैं.

इंडिया में पढ़ाई कर रहे थे अभिषेक

अभिषेक ने बताया कि वह इंडिया में अपनी पढ़ाई कर रहे थे. इस बीच उनके भाई, जो पहले से ही दुबई की एक कंपनी में काम करते थे, ने उन्हें वहां नौकरी दिला दी. अपने परिवार की फाइनेंशियल हालत सुधारने और बेहतर भविष्य की उम्मीद में, अभिषेक ने स्कूल छोड़ दिया और दुबई जाने का फैसला किया. आज, वह दुबई की सड़कों और कम्युनिटी को साफ रखने के लिए काम करते हैं.

जब अभिषेक से उनके काम करने के हालात और सैलरी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जो आंकड़े बताए, उन्होंने सोशल मीडिया यूजर्स को चौंका दिया. उन्होंने बताया कि वह दिन में 11-12 घंटे काम करते हैं. उनकी सैलरी सिर्फ 1,800-1,900 दिरहम, या लगभग 49,000 रुपये महीने है. कंपनी सिर्फ रहने की जगह देती है, और उन्हें अपना खाना खुद बनाना पड़ता है.

यह सोचना आसान है कि दुबई जैसे गर्म और महंगे शहर में दिन में 12 घंटे कचरा इकट्ठा करना कितना मुश्किल है. इसके अलावा, खाने का खर्च निकालने के बाद,अभिषेक के पास बचत के नाम पर बहुत कम बचता है.

लोग कर रहे हैं अभिषेक की तारीफ

जब से यह वीडियो वायरल हुआ है, सोशल मीडिया यूजर्स दो ग्रुप में बंट गए हैं. एक तरफ़ से कहा गया है कि काम चाहे कोई भी हो, न छोटा है और न बड़ा. लोग अभिषेक के जुनून और उनकी ईमानदारी की तारीफ़ कर रहे हैं. एक ने लिखा, “मेहनत की कमाई है भाई, तुम बहुत आगे जाओगे.” दूसरे ने कहा, “तुम्हारी सादगी ने मेरा दिल जीत लिया है.”