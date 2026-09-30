दुबई की फ्लाइट हाईजैक? प्लेन में सवार 180 यात्रियों की अटक गई सांसें, आनन-फानन में प्रधानमंत्री ने बुलाई बैठक

Dubai Flight Hijack: दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की एक फ्लाइट, जिसमें करीब 180 लोग सवार थे, बुधवार को सऊदी अरब के तबुक एयरपोर्ट पर उतरी. इससे पहले फ्लाइट ने इमरजेंसी सिग्नल भेजे थे, जिससे हाईजैक का डर पैदा हो गया था. ‘द टाइम्स ऑफ इज़राइल’ की फ्लाइट-ट्रैकिंग रिपोर्ट के मुताबिक, प्लेन ने पहले सामान्य इमरजेंसी के लिए इंटरनेशनल ट्रांसपोंडर कोड ‘स्क्वाक कोड 7700’ भेजा और फिर कोड ‘7500’ भेजा, जो हाईजैक या गैर-कानूनी दखल का संकेत देता है.

इसके बाद प्लेन सऊदी अरब के ऊपर से मुड़ गया और उसे तबुक की ओर भेज दिया गया, जहां वह सुरक्षित उतर गया.

इजराइली सुरक्षा सूत्रों ने क्या कहा?

‘द टाइम्स ऑफ इजराइल’ के मुताबिक, इजराइली सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि इमरजेंसी सिग्नल भेजने की वजह प्लेन में मौजूद पायलटों के बीच हुई बहस थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि बाद में हाईजैक की आशंका को खारिज कर दिया गया. इज़राइली सुरक्षा सूत्रों के अनुसार, 7500 सिग्नल मिलने के बाद इजराइली वायु सेना के फाइटर जेट प्लेन की ओर भेजे गए. इमरजेंसी सिग्नल भेजने के बाद प्लेन कुछ समय के लिए फ्लाइट-ट्रैकिंग वेबसाइटों से गायब भी हो गया था, जिससे घटना को लेकर अनिश्चितता और बढ़ गई.

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नेतन्याहू और सैन्य अधिकारियों ने की बातचीत

3 इजराइली सुरक्षा अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि फ्लाइट का रास्ता बदले जाने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा अधिकारियों के साथ बातचीत की. एक इजराइली सूत्र ने पहले कहा था कि सऊदी अरब में प्लेन के उतरने के बाद स्थिति साफ हो जाएगी. इज़राइल डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने भी घटना का आकलन किया. ‘द टाइम्स ऑफ इजराइल’ की रिपोर्ट के मुताबिक, IDF चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर ने वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की, जिनमें इजराइली वायु सेना प्रमुख मेजर जनरल ओमर टिशलर, ऑपरेशन्स डायरेक्टरेट के प्रमुख मेजर जनरल इत्ज़िक कोहेन और इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के प्रमुख मेजर जनरल श्लोमी बाइंडर शामिल थे.

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