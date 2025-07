Drone Attack On ULFA Militant: म्यांमार में ULFA-I के ठिकाने पर हुआ ड्रोन हमला, मारा गया सीनियर कमांडर…भारतीय सेना ने स्ट्राइक को लेकर कही ये बात

Drone Attack On ULFA Militant : प्रतिबंधित उग्रवादी समूह उल्फा (आई) ने दावा किया है कि रविवार तड़के म्यांमार स्थित उसके शिविरों पर भारतीय सेना द्वारा किए गए ड्रोन हमलों में उसके कम से कम तीन वरिष्ठ नेता मारे गए। सेना ने ऐसी किसी भी कार्रवाई की जानकारी होने से इनकार किया है।

उल्फा (आई) द्वारा कथित तौर पर जारी एक बयान में दावा किया गया है कि रविवार तड़के 2 बजे से 4 बजे के बीच भारत-म्यांमार सीमा पर कई शिविरों पर हमले हुए और इनमें उसके लेफ्टिनेंट जनरल नयन मेधी उर्फ नयन असोम मारे गए और 19 अन्य घायल हुए।

संगठन ने दावा किया कि उसके दो अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी, “ब्रिगेडियर” गणेश असोम और “कर्नल” प्रदीप असोम, नयन असोम के अंतिम संस्कार के दौरान मिसाइल हमले में मारे गए।

स्वयंभू सेकेंड लेफ्टिनेंट ईशान असोम के माध्यम से कथित तौर पर जारी एक बयान में जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इसमें कहा गया है, “कब्ज़ाकारी सेनाएँ लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करके इन इलाकों में हमले जारी रखे हुए हैं। हम असम के मूल निवासियों को सूचित करते हैं कि हम औपनिवेशिक राष्ट्र द्वारा किए गए इस क्रूर हमले का बदला लेने के लिए दृढ़ हैं।”

गुवाहाटी स्थित रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने बताया कि, “भारतीय सेना के पास इस तरह के किसी ऑपरेशन की कोई जानकारी नहीं है।”

⚡ BIG: ULFA-I confirms the attacks on its camps:

The ULFA(I), in a press statement, said the attacks were carried out by Indian Army with drones in the early hours at several mobile camps.

A senior leader of the proscribed outfit was killed in the attacks, while around 19… https://t.co/pd3q1ISOH4 pic.twitter.com/858pToV2bW

— OSINT Updates (@OsintUpdates) July 13, 2025