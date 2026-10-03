Donand Trump Appoints Karoline Leavitt: कौन है वह हसीना जिस पर फिदा हुए डोनाल्ड ट्रंप!

Donand Trump Appoints Karoline Leavitt: अमेरिका के कैरोलीन लेविट के जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप कंज़र्वेटिव मीडिया जगत से एक ग्लैमरस रिपोर्टर को नियुक्त करके अपनी कम्युनिकेशन टीम को मजबूत कर रहे हैं. 24 वर्षीय बेनी रे हार्मनी ने असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी और व्हाइट हाउस की प्रवक्ता के तौर पर अपनी नई भूमिका की पुष्टि की है. खबरें थीं कि उन्हें रियल अमेरिकाज़ वॉयस से अपनी टीम में शामिल किया गया है. बेनी रे हार्मनी पहले इस नए नेटवर्क के लिए व्हाइट हाउस की सीनियर कॉरेस्पोंडेंट के तौर पर काम कर चुकी हैं.

वह सितंबर 2025 में इस चैनल से जुड़ी थीं. इससे पहले उन्होंने WICS-ABC20 से इस्तीफा दिया था, जहां उन्हें चार्ली किर्क को ऑन-एयर भावुक श्रद्धांजलि देने के कारण सस्पेंड कर दिया गया था. उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, बेनी रे हार्मनी अगस्त 2021 से फरवरी 2022 तक किर्क के संगठन टर्निंग पॉइंट USA के लिए प्रोड्यूसर और एडमिनिस्ट्रेटर थीं. TMZ की रिपोर्ट के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप कथित तौर पर हार्मनी को पसंद करने लगे हैं और 13 सितंबर को एयर फोर्स वन में उन्हें इस रिपोर्टर से जुड़ी एक फाइल पढ़ते हुए देखा गया था.

असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी के तौर पर करेंगी काम

व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एना केली ने वेबसाइट को बताया कि बेनी रे हार्मनी व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट के तौर पर MAGA मूवमेंट की एक भरोसेमंद आवाज़ रही हैं. वह असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी के तौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कम्युनिकेशन टीम में एक बेहतरीन सदस्य साबित होंगी, हम उनके टीम में शामिल होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. पॉलिटिकल कॉरेस्पोंडेंट बेनी हार्मनी व्हाइट हाउस प्रेस ऑफिस में नियुक्त होने वाली नई सदस्य हैं. उन्हें कथित तौर पर कंज़र्वेटिव नेटवर्क ‘रियल अमेरिकाज़ वॉयस’ से अपनी टीम में शामिल किया गया है.

कैरोलिन लेविट की जगह किसी और की नियुक्त नहीं

यहां पर बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट की जगह किसी और को नियुक्त नहीं किया है, जिन्होंने 12 अगस्त को घोषणा की थी कि वह व्हाइट हाउस छोड़ देंगी. हार्मनी ने अपनी नई भूमिका की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि रियल अमेरिकाज़ वॉयस के वाइस प्रेसिडेंट पार्कर सिग के इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट को रीपोस्ट किया और अपने X फ़ीड पर अपनी खुशी ज़ाहिर की.

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