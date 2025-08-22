Home > विदेश > क्या भारत पर 50% लगाए गए टैरिफ को कम करेगा अमेरिका ? ट्रंप के व्यापार सलाहकार ने कही ऐसी बात, देख दंग रह गया चीन

क्या भारत पर 50% लगाए गए टैरिफ को कम करेगा अमेरिका ? ट्रंप के व्यापार सलाहकार ने कही ऐसी बात, देख दंग रह गया चीन

व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार ने कहा है कि भारत रूस से तेल खरीद कर मुनाफा कमा रहा है। उन्होने कहा कि भारत चीन के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 22, 2025 08:04:32 IST

Trade Adviser Peter Navarro
Trade Adviser Peter Navarro

Trump Tariff: ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने को लेकर जहां भारत पर 50% का टैरिफ लगाया वहीं अब व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार ने ऐसा बयान दिया है जिसे सुन कर हर कोई हैरान है। व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने रूस-युक्रेन जंग में भारत पर मुनाफाखोरी को बड़ा आरोप लगाया है।

भारत पर लगाया बड़ा आरोप

व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार ने कहा है कि भारत रूस से तेल खरीद कर मुनाफा कमा रहा है। उन्होने कहा कि भारत चीन के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है। मीडिया से बात करते हुए पीटर नवारो  ने कहा कि भारत जो अभी कर रहा है वो शांति नहीं बल्कि जंग को बढ़ावा देने वाला है। भारत यूक्रेन युद्ध के रक्तपात में अपनी भूमिका स्वीकार नहीं करना चाहता।

टैरिफ को लेकर कही ये बात 

नवारो ने कहा कि अमेरिका भारत पर शुल्क दोगुना करने की 27 अगस्त की समयसीमा को आगे नहीं बढ़ाएगा। उन्होने कहा कि इसमे सिर्फ 6 दिन का समय बचा है। नवारो ने कहा कि भारत को रूस से तेल खरीदने की जरूरत नहीं है। यह रिफाइनिंग की एक मुनाफ़ाखोरी योजना है। उन्होंने आगे कहा कि भारत हमें सामान बेचकर जो पैसा कमाता है, उससे रूस से तेल खरीदता है। फिर रूसी इस पैसे का इस्तेमाल और हथियार बनाने और यूक्रेनियों को मारने में करते हैं। यह पागलपन है।

भारत से प्यार करता हूँ-नवारो

नवारो ने आगे कहा है कि भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ इसलिए लगाया गया क्योंकि वे रूसी तेल के कारण व्यापार में हमें धोखा दे रहे हैं। नवारो ने भारत की आलोचना के साथ-साथ उसकी प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि मैं भारत से प्यार करता हूँ।

पीएम मोदी को लेकर कही ये बात 

पीएम मोदी को लेकर  व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक महान नेता हैं। लेकिन भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका पर गौर करना चाहिए। उन्होने आगे कहा कि कई मायनों में शांति का रास्ता नई दिल्ली से होकर गुजरता है। लेकिन भारत अभी जो कर रहा है वह शांति के लिए नहीं बल्कि युद्ध को बढ़ावा देने के लिए है।

भारत के साथ व्यापार घाटा 

नवारो ने कहा कि टैरिफ के मामले में भारत एक ‘महाराजा’ है। उनके टैरिफ बहुत ऊँचे हैं। हमारा उनके साथ बहुत बड़ा व्यापार घाटा है। इससे अमेरिकी कामगारों और अमेरिकी व्यवसायों को नुकसान होता है। फिर वे हमें सामान बेचकर जो पैसा कमाते हैं, उससे रूसी तेल खरीदते हैं। फिर उसे बेचकर खूब पैसा कमाते हैं। 

एस जयशंकर ने अमेरिका को दिया था जवाब 

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप शतरंज की बिसात को खूबसूरती से देखते हैं। दरअसल, नवारो की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के साथ ऊर्जा संबंधों को लेकर भारत की अमेरिकी अधिकारियों द्वारा की गई आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि अमेरिका ने स्वयं भारत से रूसी तेल खरीदकर वैश्विक ऊर्जा बाजारों को स्थिर करने में मदद करने को कहा था।

रूस-यूक्रेन जंग के बीच, PM Modi ने इस देश के राष्ट्रपति से की बात…जाने किन-किन मुद्दों पर हुई चर्चा?

Tags: Ukraine warWhite House Trade Adviser Peter Navarro
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बरसात के मौसम में मलेरिया के मच्छरों से बचाव के...

August 22, 2025

छुट्टियों को मजेदार बनाने के लिए घूम आएं दिल्ली–NCR की...

August 22, 2025

खाली पेट तुलसी की पत्तियां खाने के 5 गजब के...

August 22, 2025

खाली पेट दही खाने से क्या होता है?

August 22, 2025

इन 4 लोगों को रोजाना करना चाहिए इलायची का सेवन

August 22, 2025

Sprouts खाने के 5 बड़े नुकसान

August 22, 2025
क्या भारत पर 50% लगाए गए टैरिफ को कम करेगा अमेरिका ? ट्रंप के व्यापार सलाहकार ने कही ऐसी बात, देख दंग रह गया चीन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

क्या भारत पर 50% लगाए गए टैरिफ को कम करेगा अमेरिका ? ट्रंप के व्यापार सलाहकार ने कही ऐसी बात, देख दंग रह गया चीन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या भारत पर 50% लगाए गए टैरिफ को कम करेगा अमेरिका ? ट्रंप के व्यापार सलाहकार ने कही ऐसी बात, देख दंग रह गया चीन
क्या भारत पर 50% लगाए गए टैरिफ को कम करेगा अमेरिका ? ट्रंप के व्यापार सलाहकार ने कही ऐसी बात, देख दंग रह गया चीन
क्या भारत पर 50% लगाए गए टैरिफ को कम करेगा अमेरिका ? ट्रंप के व्यापार सलाहकार ने कही ऐसी बात, देख दंग रह गया चीन
क्या भारत पर 50% लगाए गए टैरिफ को कम करेगा अमेरिका ? ट्रंप के व्यापार सलाहकार ने कही ऐसी बात, देख दंग रह गया चीन
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?