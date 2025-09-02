Donald Trump: क्या अमेरिका को जल्द मिलेगा नया राष्ट्रपति? रात में खत्म होगा सस्पेंस, 35 करोड़ अमेरिकियों में मची खलबली

Trump Announcement: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर पूरी दुनिया में हंगामा मचा रखा है। उन्होंने भारत पर जहाँ 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया, वहीं रूसी तेल खरीदने पर जुर्माने के तौर पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ भी लगाया। इसके अलावा, यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, वहीं चीन पर भी भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है, हालाँकि यह टैरिफ अभी लागू नहीं हुआ है।

India China Relations: जिनपिंग के ‘चाणक्य’ से PM मोदी की मुलाकात, भारत-चीन रिश्तों में क्या लाएगा नया मोड़?

ट्रंप के ऐलान पर दुनिया की निगाहें टिकी हैं

एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत हुई है। भारत ने अभी तक अमेरिका के साथ कोई व्यापार समझौता नहीं किया है, लेकिन अब रूस, चीन और भारत के एक ही मंच पर आने से पूरी दुनिया की निगाहें यहीं टिकी हैं। इस बीच ट्रंप आज ​​रात 11.30 बजे (भारतीय समयानुसार) बहुत बड़ी घोषणा करने वाले हैं।

टैरिफ पर कर सकते हैं बड़ा एलान

यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप व्यापार संबंधी नीति या टैरिफ पर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। हाल ही में एक अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप प्रशासन को पहले से ही पता था कि टैरिफ पर अदालत का फैसला उनके खिलाफ आ सकता है। इसी वजह से ट्रंप प्रशासन ने पहले ही प्लान बी तैयार करना शुरू कर दिया था।

इस्तीफे की भी फैलीं अफवाहें

पिछले कुछ दिनों से ट्रंप सार्वजनिक कार्यक्रमों में नज़र नहीं आए हैं। हालाँकि, वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लगातार सक्रिय रहे। वहीं, 79 वर्षीय अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वास्थ्य को लेकर भी अफवाहें उड़ रही हैं। बता दें, बीते सप्ताह उनके सेहत को लेकर अफवाहें फैलीं और #WhereIsTrump जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगा।

