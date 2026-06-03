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Donald Trump: मौत के मुंह में फिर जा रहे ट्रंप! फिर सजा व्हाइट हाउस; भव्य डिनर की तैयारी शुरू

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि वो 24 जुलाई को व्हाइट हाउस के दोबारा तय किए गए संवाददाता रात्रिभोज में भाषण देंगे. अप्रैल में हुई गोलीबारी की एक घटना के कारण यह भव्य कार्यक्रम बाधित हो गया था.

By: Heena Khan | Published: June 3, 2026 9:24:56 AM IST

Donald Trump
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Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि वो 24 जुलाई को व्हाइट हाउस के दोबारा तय किए गए संवाददाता रात्रिभोज में भाषण देंगे. अप्रैल में हुई गोलीबारी की एक घटना के कारण यह भव्य कार्यक्रम बाधित हो गया था. ट्रंप ने व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन (WHCA) की इस घोषणा की सराहना करते हुए इसे “ताकत और दृढ़ता का प्रतीक” बताया. यह मीडिया की उनकी तरफ से की गई एक दुर्लभ प्रशंसा थी, जिसकी वह अक्सर आलोचना करते रहते हैं.

क्या बोले ट्रंप ?

ट्रंप ने अपने ‘ट्रुथ सोशल’ नेटवर्क पर कहा, “मुझसे वहां मौजूद रहने और भाषण देने का आग्रह किया गया था… और मैंने इसे स्वीकार कर लिया है. “यह घोषणा एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम किसी भी पागल व्यक्ति को अपनी जीवनशैली या हमारे कार्यक्रमों की समय-सारिणी को बदलने की अनुमति नहीं दे सकते. रिपब्लिकन राष्ट्रपति को 25 अप्रैल को वाशिंगटन हिल्टन होटल में आयोजित रात्रिभोज से सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा था, क्योंकि कार्यक्रम स्थल के बॉलरूम के बाहर बने एक सुरक्षा जांच-चौकी पर गोलीबारी शुरू हो गई थी.

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फिर हुई डिनर की घोषणा 

कैलिफ़ोर्निया के रहने वाले 31 वर्षीय कोल एलन ने राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश सहित अपने ऊपर लगे आरोपों को मानने से इनकार कर दिया है. WHCA की अध्यक्ष वेइजिया जियांग ने सदस्यों को भेजे एक ईमेल में इस डिनर की घोषणा करते हुए कहा, “हम हिंसा की किसी भी घटना को हावी नहीं होने देंगे, खासकर ऐसे साल में जब हम अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ और उन सभी मूल्यों पर विचार कर रहे हैं जिनके लिए हम खड़े हैं.” WHCA ने बताया कि इस नए डिनर में “सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम” होंगे और यह किसी “ज़्यादा निजी” जगह पर आयोजित किया जाएगा, हालाँकि उसने यह नहीं बताया कि यह कार्यक्रम कहाँ होगा.

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Tags: Donald TrumpWhite HouseWorld news
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