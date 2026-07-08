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क्या फिर बढ़ेगा पेट्रोल और डीजल का दाम? ट्रंप ने किया जंग का एलान? दुनिया भर में हड़कंप

US-Iran War:ट्रंप ने कहा कि अमेरिका मिलिट्री कार्रवाई होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल जहाजों पर कथित हमलों के जवाब में की जा रही है. ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों से कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाया था और उसका व्यवहार आक्रामक बना हुआ है.

By: Divyanshi Singh | Published: July 8, 2026 11:47:20 PM IST

अमेरिका-ईरान युद्ध
अमेरिका-ईरान युद्ध


US-Iran War: अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ कड़ी मिलिट्री कार्रवाई की चेतावनी दी है. बुधवार को उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ एक और एयरस्ट्राइक करने की तैयारी कर रहा है. इससे पहले, ट्रंप ने दावा किया था कि सीज़फ़ायर अब असरदार नहीं रहा. एक अमेरिकन न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में ईरान के खिलाफ़ फिर से मिलिट्री कार्रवाई की संभावना के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा, “हमने कल रात उन पर कड़ा हमला किया. हो सकता है कि हम आज रात फिर से उन पर कड़ा हमला करें.” ट्रंप ने यह बयान तुर्की की राजधानी अंकारा में NATO समिट के दौरान दिया.

होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हमलों का आरोप

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका मिलिट्री कार्रवाई होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल जहाजों पर कथित हमलों के जवाब में की जा रही है. ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों से कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाया था और उसका व्यवहार आक्रामक बना हुआ है. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर ईरान अपनी गतिविधियां बंद नहीं करता है, तो अमेरिका उसके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर सकता है और खार्ग आइलैंड पर कब्ज़ा कर सकता है.

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ईरान के साथ सीज़फ़ायर खत्म-ट्रंप

अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पहले घोषणा की थी कि ईरान के साथ सीज़फ़ायर खत्म हो गया है. तुर्की के अंकारा में हुए NATO समिट 2026 के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत जारी रखना अब फायदेमंद नहीं है. उन्होंने कहा कि उनके लिए सीज़फ़ायर खत्म हो गया है और वे अब ईरान के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते. मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, “मेरी राय में, सीज़फ़ायर खत्म हो गया है. मैं ईरानियों के साथ कोई डील नहीं करना चाहता. वहां सत्ता में ऐसे लोग हैं जो बहुत खतरनाक और हिंसक हैं.”

अमेरिका हमलों के बाद फिर बढ़ा तनाव

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने मंगलवार देर रात ईरान के कई ठिकानों पर नए एयरस्ट्राइक किए. इन हमलों के बाद वेस्ट एशिया (मिडिल ईस्ट) में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान पर बहुत सटीक हमला किया है. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने शुरू में ईरान को स्थिति संभालने का मौका दिया था, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से गुज़र रहे कमर्शियल जहाजों पर रॉकेट हमले किए. इसके जवाब में अमेरिका ने मिलिट्री एक्शन लिया. अमेरिका का दावा है कि ईरान ने तीन कमर्शियल जहाज़ों को निशाना बनाया: मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाला MT अल रेकायत, सऊदी अरब का MT वेडियन, और लाइबेरिया का MT साइप्रस प्रॉस्पेरिटी. वॉशिंगटन का कहना है कि ईरान के खिलाफ़ मिलिट्री ऑपरेशन इन हमलों के जवाब में शुरू किया गया था.

NATO चीफ ने अमेरिका हमलों का सपोर्ट किया

NATO सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने ईरान पर अमेरिका हमलों को बहुत ज़रूरी बताया. उन्होंने कहा कि अगर सीज़फ़ायर है, तो उसका पालन किया जाना चाहिए, और ईरान पर इसका उल्लंघन करने का आरोप लगाया. रूटे ने कहा कि जहाज़ों पर हमलों के बाद अमेरिका की जवाबी कार्रवाई सही थी. अमेरिका सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के मुताबिक, 7 जुलाई को ईरान के खिलाफ़ नए मिलिट्री ऑपरेशन में 80 से ज़्यादा टारगेट को टारगेट किया गया था. इनमें ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड और कंट्रोल नेटवर्क, कोस्टल रडार, एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम, और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की 60 से ज़्यादा नावें शामिल थीं.

ईरान ने की जवाबी कार्रवाई

ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी फ़ार्स के मुताबिक, ईरानी सेना और IRGC ने अमेरिका हमलों के जवाब में बहरीन और कुवैत में अमेरिका मिलिट्री बेस पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए. एजेंसी का दावा है कि बहरीन में शेख ईसा एयर बेस और कुवैत में अली अल सलेम एयर बेस समेत 85 अमेरिका मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया. ईरान ने यह भी दावा किया कि उसके एयर डिफ़ेंस सिस्टम ने बुशहर प्रांत के ऊपर एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया.

Tags: Donald TrumpUS iran war
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