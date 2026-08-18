Donald Trump: ट्रंप को ज्ञानेश कुमार की क्यों आई याद? भारत की तर्ज पर अमेरिका में लागू करना चाहते हैं ये सिस्टम

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को अमेरिका में वोटरों के लिए जरूरी फोटो पहचान पत्र की अपनी मांग को दोहराते हुए भारत की चुनावी व्यवस्था और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार का जिक्र किया. ट्रंप कांग्रेस से वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए एक सख्त कानून, जिसे ‘ सेव अमेरिका एक्ट’ (Save America Act) के नाम से जाना जाता है, पास कराने की कोशिश कर रहे हैं.

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर एक पोस्ट में कहा कि इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से पूछा था कि बिना वैध फोटो आईडी के अमेरिका में चुनाव कैसे हो सकते हैं? भारत के पिछले चुनाव में 64.6 करोड़ वोटर थे. 1 प्रतिशत से भी कम लोगों ने डाक से वोट दिया और हर वोटर के पास एक वैध फोटो पहचान-पत्र होना जरूरी था. हमें अभी ‘SAVE अमेरिका एक्ट’ पास करने की जरूरत है.

ट्रंप ने किया पोस्ट

बताया जा रहा है कि ट्रंप का यह पोस्ट भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की मुलाकात के एक हफ्ते बाद आया है. इस मुलाकात में दोनों ने चुनाव प्रबंधन और चुनाव कर्मचारियों की ट्रेनिंग के मामले में सहयोग बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई थी. गोर ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल सही हैं. भारत के पिछले चुनाव में 646 मिलियन वोटरों में से हर एक के लिए आईडी जरूरी थी. कांग्रेस को ‘सेव अमेरिका एक्ट’ (SAVE America Act) पास करना चाहिए.

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सेव अमेरिका एक्ट को पास कराना चाहता है ट्रंप प्रशासन

ट्रंप प्रशासन ने ‘सेव अमेरिका एक्ट’ को पास कराने को अपने विधायी कार्यक्रम का मुख्य फोकस बनाया है. इस एक्ट के तहत वोटरों को वोट के लिए रजिस्टर करते समय नागरिकता का दस्तावेजी सबूत और वोट डालते समय फोटो आईडी देनी होगी. यह एक्ट इस साल की शुरुआत में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में तो पास हो गया था, लेकिन सीनेट (अमेरिका का ऊपरी विधायी सदन) से पास होने में बार-बार नाकाम रहा है. हालांकि, अमेरिका में वोटर ID की जरूरत वाले कानूनों का मुद्दा लंबे समय से विवादित रहा है. समर्थकों का तर्क है कि ऐसे कानून चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करेंगे.

‘सेव अमेरिका एक्ट’ के आलोचकों का कहना है कि मौजूदा कानूनों के तहत गैर-नागरिकों को पहले से ही वोट देने से रोका गया है और लाखों रजिस्टर्ड वोटरों के पास वे दस्तावेज नहीं हैं जो इस एक्ट के प्रावधानों के तहत जरूरी होंगे.

12 प्रतिशत रजिस्टर्ड वोटरों के पास नहीं हैं सामान्य दस्तावेजी सबूत

बाइपार्टिसन पॉलिसी सेंटर के अनुसार, अमेरिका में 12% रजिस्टर्ड वोटरों के पास जन्म प्रमाण पत्र या वैध पासपोर्ट जैसे सामान्य दस्तावेजी सबूत नहीं हैं. इसके अलावा, सेंटर का तर्क है कि वोटर दस्तावेजों की वैधता की जांच करने के लिए ऐसे संसाधनों की जरूरत होगी जो अभी चुनाव अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के पास नहीं हैं. सेंटर ने आगे कहा कि अमेरिका के कंसास राज्य में ज्यादा सख्त वोटर ID कानून लागू करने से लगभग 31,000 योग्य अमेरिकी नागरिक वोट के लिए रजिस्टर नहीं करा पाए.

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