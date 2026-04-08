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US-Iran War Ceasefire: ईरान और अमेरिका की लड़ाई पर लगा ब्रेक, ट्रंप ने 2 हफ्तों का दिया समय, रखी गई ये शर्त, इजराइल भी शामिल

US-Iran War Ceasefire: ट्रंप ने ईरान पर हमले दो हफ्तों के लिए रोके, साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी. इजरायल भी सहमत हुआ और इसे शांति वार्ता की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

By: sanskritij jaipuria | Published: April 8, 2026 7:07:22 AM IST

US-Iran War Ceasefire: ईरान और अमेरिका की लड़ाई पर लगा ब्रेक, ट्रंप ने 2 हफ्तों का दिया समय, रखी गई ये शर्त, इजराइल भी शामिल


US-Iran War Ceasefire: अमेरिका, ईरान और मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच एक अहम मोड़ सामने आया है. हालात उस समय गंभीर हो गए थे जब सैन्य कार्रवाई की आशंका चरम पर थी, लेकिन अंतिम क्षणों में बातचीत और शर्तों के आधार पर टकराव को अस्थायी रूप से टाल दिया गया. इस फैसले ने न केवल संभावित संकट को रोका, बल्कि आगे की शांति वार्ता के लिए भी रास्ता खोला है.

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 दो हफ्ते के लिए हमले रोकने पर सहमति

अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump ने घोषणा की कि उन्होंने ईरान के खिलाफ संभावित बमबारी और सैन्य कार्रवाई को दो हफ्तों के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है. यह फैसला तय समयसीमा खत्म होने से कुछ समय पहले लिया गया. इससे पहले उन्होंने कड़ी चेतावनी दी थी कि यदि हालात नहीं सुधरे तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं.

व्हाइट हाउस के अनुसार, इस अस्थायी युद्धविराम में Israel भी शामिल है, जिसने बातचीत जारी रहने तक हमले रोकने पर सहमति जताई है.

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 समझौते की प्रमुख शर्त

राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये युद्धविराम एक अहम शर्त के साथ जुड़ा हुआ है. Iran को Strait of Hormuz को पूरी तरह, सेफ और तुरंत खोलने के लिए तैयार होना होगा. यह जलमार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद जरूरी माना जाता है.

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 पाकिस्तान की भूमिका और कूटनीतिक पहल

यह निर्णय ऐसे समय में आया जब Shehbaz Sharif ने अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए संघर्षविराम का सुझाव दिया था. ट्रंप ने बताया कि उन्होंने पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व के साथ भी बातचीत की, जिसमें स्थिति को शांत करने की अपील की गई थी. इस कूटनीतिक प्रयास को क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

 आगे की शांति वार्ता की उम्मीद

ट्रंप के अनुसार, अमेरिकी सेना अपने प्रमुख उद्देश्यों को हासिल कर चुकी है, और अब ध्यान एक स्थायी समाधान की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने संकेत दिया कि यह अस्थायी युद्धविराम भविष्य में एक बड़े और निर्णायक समझौते की नींव बन सकता है, जिससे मध्य-पूर्व में लंबे समय से जारी तनाव को कम करने में मदद मिल सकती है.

कुल मिलाकर, यह घटनाक्रम केवल सैन्य टकराव को टालने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संभावित शांति प्रक्रिया की शुरुआत भी हो सकता है.

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Tags: Donald TrumpInternational NewsIran newsUS iran warUS NewsUS-Iran War Ceasefire
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