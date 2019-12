नई दिल्ली. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एक बार फिर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए हैं. शुक्रवार को व्हाइट हाउस में एक सभा को संबोधित करते हुए, ट्रम्प ने उच्च-स्तरीय बैठक में कहा, कि सरकार देश के बाथरूमों में पानी के दबाव की समस्याओं पर बहुत दृढ़ता से देख रही थी. ट्रंप ने कहा, लोग एक बार के विपरीत, 10 बार, 15 बार शौचालय को फ्लश कर रहे हैं. वे अधिक पानी का उपयोग कर रहे हैं. इस तरह से अमेरिका में बड़े पैमाने पर बाथरूम में अन्य नल सूख गए हैं. ट्रंप ने कहा, उन्होंने पर्यावरण संरक्षण एजेंसी, ईपीए को इस मामले में हस्तक्षेप करने और जांच करने के लिए कहा था.

उन्होंने कहा, आप अपने हाथों को व्यावहारिक रूप से नहीं धो सकते हैं, नल से बहुत कम पानी निकलता है और अंतिम परिणाम यह है कि आप नल को छोड़ देते हैं और आपको अपने हाथों को धोने में अधिक समय लगता है, आप पानी की समान मात्रा का उपयोग करते हैं. ट्रम्प की बातों में इतनी डिटेल जानकारी सुनने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी स्पीच पर चुटकुले बनाए गए और उनका मजाक उड़ाया गया. कम पानी वाले उपकरणों के बारे में बोलने के बाद, डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण एजेंसी उनके सुझाव पर इस मुद्दे को देख रही थी.

एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, शौचालयों के लिए पानी की एक निर्धारित मात्रा का उपयोग करने की आवश्यकता 1992 में संघीय स्तर पर शुरू हुई, जब राष्ट्रपति एच एच बुश ने ऊर्जा नीति अधिनियम पर हस्ताक्षर किया – 1994 के बाद घरों में स्थापित किसी भी शौचालय को 1.6 गैलन पानी या प्रति फ्लश कम उपयोग करने वाला कानून लाए. हमेशा की तरह, सोशल मीडिया की समझ रखने वाले राष्ट्रपति ने टॉयलेट ट्रैफिक पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने जो कहा वो सही था लेकिन उन्हें इसपर ट्रोल किया गया.

यहां देखें ट्रंप ने क्या कहा

Here's the video, via WaPo, of Trump discussing toilet flushing: "We have a situation where we're looking very strongly at sinks and showers, and other elements of bathrooms … You turn on the faucet and you don't get any water … People are flushing toilets 10 times, 15 times." pic.twitter.com/pPE0im4RxL — Kyle Griffin (@kylegriffin1) December 6, 2019

लोगों ने ऐसे किया ट्रोल

Eating 40lbs of hydrogenated fat daily and flushing 15 times a day is not out of the realms of imagination #toiletgate pic.twitter.com/PUeN24P6NB — Free Syria Media Hub (@Free_Media_Hub) December 7, 2019

Everytime I take a Trump, I have to flush 10-15 times. 😂 #toiletgate https://t.co/JuG0mhLWSO — Coach Mac (@gymteacher7) December 7, 2019

Why does it take Trump “10-15 times” to flush the toilet? 😂🤣 — William LeGate (@williamlegate) December 7, 2019

25th amendment now. — Sally Deal (@SallyDeal4) December 7, 2019

Oh great! Now the EPA is going to limit me to only being able to flush 9 times. Thanks Trump! https://t.co/dmQNR7W8Mb — Neil Eisenberg (@neileisen) December 6, 2019

Trump expresses frustration about water efficiency, says sinks don’t have enough pressure and people have to flush toilets multiple times. He says he has directed the EPA to look at opening up water standards. It’s called rain, he says, referring to states with lots of water. pic.twitter.com/pwvzqULeGB — Jeff Mason (@jeffmason1) December 6, 2019

Make America Flush Again — Eric Boehlert (@EricBoehlert) December 6, 2019

