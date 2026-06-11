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मिट्टी में मिल जाएगा ईरान! ट्रंप की नई चेतावनी से IRGC में मचा हड़कंप, कहा- तेल और गैस मार्केट पर…

Donald Trump Threats Iran: अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई चेतावनी दी है.

By: Sohail Rahman | Published: June 11, 2026 8:19:29 PM IST

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी नई चेतावनी
डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी नई चेतावनी


Donald Trump Threats: अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. दोनों तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं. इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई चेतावनी ने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है. ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि आज रात ईरान के लिए भारी होगी और देश को करारा झटका लगेगा. दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा कि अमेरिका आज रात ईरान पर जबरदस्त हमला करेगा. इसके अलावा, उन्होंने आगे दावा किया कि ईरान की नौसेना, वायु सेना, रडार, एंटी-एयरक्राफ्ट और सभी रक्षा प्रणालियां नष्ट कर दी गई हैं.

ट्रंप ने अपनी पोस्ट में भविष्य की योजनाओं का भी ज़िक्र किया और लिखा कि जल्द ही हम खार्ग द्वीप और तेल से जुड़े अन्य बुनियादी ढांचों पर कब्ज़ा कर लेंगे और तेल और गैस बाजारों पर पूरा नियंत्रण कर लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने वेनेजुएला के मामले में किया था.

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कब से शुरू हुआ इजराइल-अमेरिका और ईरान के बीच जंग?

अमेरिका और इजराइल ने पहले 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया था और तब से मध्य पूर्व में तनाव बना हुआ है. हालांकि, कुछ दिन पहले तक अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम की उम्मीदें थीं. ट्रंप ने बार-बार दावा किया था कि ईरान के साथ बातचीत अंतिम चरण में है. लेकिन हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. गुरुवार सुबह अमेरिका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए. इसके जवाब में ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन को निशाना बनाते हुए हमले किए.

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ईरान ने दिया जोर

ईरान के कई शहरों में हुए इन नए हमलों के बीच टकराव खत्म करने के लिए बातचीत की कोशिशें एक बार फिर ठप होती दिखीं. ईरान ने जोर देकर कहा कि वह होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) पर अपना नियंत्रण बनाए रखेगा, एक ऐसा कदम जिसने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बाधित किया है और तेल की कीमतों में उछाल ला दिया है.

ईरान ने की जवाबी कार्रवाई

अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है. इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी (IRNA) की एक रिपोर्ट के अनुसार, IRGC ने दावा किया कि उसने हालिया हमले के जवाब में उन ठिकानों को निशाना बनाया, जहां अमेरिकी F-35, F-15 और F-16 लड़ाकू विमान मौजूद थे. दावा किया गया है कि यह हमला 12 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करके किया गया था.

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Tags: Donald TrumpUS iran war
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