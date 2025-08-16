Home > विदेश > डोला रे डोला! युद्धविराम से पहले ही रेड कार्पेट पर डगमगाते हुए नजर आए Trump, Video देख यूजर्स बोले-सस्ते नशे का असर

डोला रे डोला! युद्धविराम से पहले ही रेड कार्पेट पर डगमगाते हुए नजर आए Trump, Video देख यूजर्स बोले-सस्ते नशे का असर

Trump Putin Meeting: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच अलास्का में एक बड़ी मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने मीडिया से बातचीत की। इस मुलाकात के लिए दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन अलास्का पहुंचे हैं।

Published By: Heena Khan
Published: August 16, 2025 06:36:18 IST

donald trump viral video
donald trump viral video

Trump Putin Meeting: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच अलास्का में एक बड़ी मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने मीडिया से बातचीत की। इस मुलाकात के लिए दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन अलास्का पहुंचे हैं। दोनों की मुलाकात की कई तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। वहीँ इस दौरान ट्रम्प की एक वीडियो सोशल मीडिया पैट तेजी से वायरल हो रही है, जिसे देखने के बाद आप शायद ही अपनी हंसी रोक पाए।

लड़खड़ाते दिखे ट्रंप 

आपकी जानकारी के लिए बता दें, डोनाल्ड ट्रम्प ने यूक्रेन युद्ध पर चर्चा करने के लिए अलास्का में व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, लेकिन  इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रंप को अब चलने में भी कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल, डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में अपने विमान से उतरते ही सबकी भौंहें चढ़ा दीं। 79 वर्षीय ट्रंप विमान से उतरे, सीढ़ियों से नीचे उतरने में समय लिया और फिर टरमैक पर लड़खड़ाते हुए दिखाई दिए।

Video: आसमान में उड़ते बी-2 बॉम्बर और फाइटर जेट्स, टकटकी लगाकर देखते रह गए पुतिन, रूसी राष्ट्रपति का स्वागत फटी रह गई पूरी दुनिया की…

वीडियो हुआ वायरल 

आपकी जानकारी के लिए बता दें, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ यूक्रेन संघर्ष पर बातचीत कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक युद्धविराम समझौता नहीं हो जाता, वे “खुश नहीं होंगे”।फिर भी, पर्यवेक्षकों को इस लक्ष्य को हासिल करने की उनकी क्षमता पर पहले से ही संदेह है क्योंकि  वो  थोड़े बेचैन नज़र आ रहे हैं। सोशल मीडिया यूज़र्स ने पुतिन से मिलने गए ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर अपनी चिंताएँ व्यक्त करने के लिए एक्स पर धावा बोल दिया। यूज़र्स कहते हैं ट्रंप सीधे चल भी नहीं सकते।” एक अन्य ने टिप्पणी की: “ट्रंप नशे में लग रहे हैं… सीधी रेखा में नहीं चल सकते। इधर-उधर टेढ़े-मेढ़े घूम रहे हैं।

Tags: Donald Trumphome-hero-pos-4Trump Putin Meetingtrump viral videoviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इलायची चबाने से दूर होगी शरीर की ये समस्याएं

August 15, 2025

High BP को कंट्रोल करने के लिए खाएं ये 5...

August 15, 2025

Chia seeds vs Flax seeds वजन घटाने में कौन ज्यादा...

August 15, 2025

रोज सुबह खाली पेट इस दाल का पानी पीने से...

August 15, 2025

लड्डू गोपाल को कितनी देर सुलाना चाहिए? जानें

August 15, 2025

जन्माष्टमी के दिन तुलसी की मंजरी से कर दे ये...

August 15, 2025
डोला रे डोला! युद्धविराम से पहले ही रेड कार्पेट पर डगमगाते हुए नजर आए Trump, Video देख यूजर्स बोले-सस्ते नशे का असर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

डोला रे डोला! युद्धविराम से पहले ही रेड कार्पेट पर डगमगाते हुए नजर आए Trump, Video देख यूजर्स बोले-सस्ते नशे का असर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

डोला रे डोला! युद्धविराम से पहले ही रेड कार्पेट पर डगमगाते हुए नजर आए Trump, Video देख यूजर्स बोले-सस्ते नशे का असर
डोला रे डोला! युद्धविराम से पहले ही रेड कार्पेट पर डगमगाते हुए नजर आए Trump, Video देख यूजर्स बोले-सस्ते नशे का असर
डोला रे डोला! युद्धविराम से पहले ही रेड कार्पेट पर डगमगाते हुए नजर आए Trump, Video देख यूजर्स बोले-सस्ते नशे का असर
डोला रे डोला! युद्धविराम से पहले ही रेड कार्पेट पर डगमगाते हुए नजर आए Trump, Video देख यूजर्स बोले-सस्ते नशे का असर
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?