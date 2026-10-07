कमजोर शख्स के कंधों पर बैठे डोनाल्ड ट्रंप ! वायरल हुआ वीडियो; दुनियाभर में लोग हैरान

Donald Trump Statue: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सोने की परत चढ़ी एक मूर्ति यूरोपीय संसद की इमारत में लगाई गई है, जिसे ‘ऑरेंज प्लेग’ (Orange Plague) नाम दिया गया है. 2.5 मीटर ऊंची इस मूर्ति में अमेरिकी नेता डोनाल्ड ट्रंप को अधिक वजन वाला और नग्न दिखाया गया है. वो हाथ में सोने का एक लंबा डंडा लिए हुए हैं और एक छोटे कद के आदमी के कंधों पर बैठे हैं. कहा जाता है कि डेनिश कलाकार जेन्स गैलशियोट ने इस व्यंग्यात्मक मूर्ति पर 23-कैरेट सोने की परत चढ़ाई है.

फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में इमारत के अंदर रखी इस मूर्ति को ‘अन्याय का राजा’ (King of Injustice) के नाम से भी जाना जाता है. मूर्ति के नीचे लगे विवरण कार्ड पर लिखा है- ‘मैं एक आदमी की पीठ पर बैठा हूं. वह मेरे बोझ तले दब रहा है.’ आगे लिखा है- ‘मैं उसकी मदद के लिए कुछ भी करूंगा. सिवाय उसकी पीठ से नीचे उतरने के अन्याय का राजा.’

यह कलाकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रति डोनाल्ड ट्रंप के रवैये पर एक सीधा हमला है. उन्होंने इस मूर्ति को ‘ग्रीन ट्रांज़िशन (पर्यावरण-अनुकूल बदलाव) और नियमों पर आधारित विश्व व्यवस्था पर अमेरिकी हमले के खिलाफ एक व्यंग्यात्मक विरोध बताया है. यह मूर्ति संसद की दो इमारतों को जोड़ने वाले चौराहे पर खड़ी है, जहां यह गुरुवार (08 अक्टूबर, 2026) तक रहेगी. ‘ऑरेंज प्लेग’ नाम की 2.5 मीटर ऊंची मूर्ति में अमेरिकी नेता को ज़्यादा वज़न वाला और नग्न दिखाया गया है. वो सोने का एक लंबा क्लब पकड़े हुए हैं और एक छोटे कद के आदमी के कंधों पर बैठा है.

ब्राजील में भी प्रदर्शित की जा चुकी है

कलाकार को आमंत्रित करने वाले वामपंथी नेता पेर क्लॉसेन ने समाचार आउटलेट DW को बताया कि अगर कोई इतना संवेदनशील है कि वह यूरोपीय संसद में इस मूर्ति की प्रदर्शनी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो विश्व मंच पर उसके लिए कोई जगह नहीं है. डोनाल्ड ट्रंप ने इस मूर्ति पर कोई टिप्पणी नहीं की है. यह मूर्ति यूरोप के अन्य शहरों के साथ-साथ पिछले साल ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित COP30 UN जलवायु सम्मेलन में भी प्रदर्शित की गई थी. कहा जा रहा है कि इसे नवंबर में तुर्की में होने वाले COP31 UN जलवायु सम्मेलन में ले जाया जाएगा. हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब मिस्टर गैल्सचियोट ने अपने राजनीतिक विचारों को कलाकृति के लिए प्रेरणा के तौर पर इस्तेमाल किया है.

एल्डोराडो नरसंहार की याद में बनाई गई मूर्ति

साल 2000 में कलाकार ने बेलेम में ‘पिलर ऑफ़ शेम’ (शर्म का स्तंभ) नाम की एक मूर्ति स्थापित की थी. यह मूर्ति एल्डोराडो नरसंहार की याद में बनाई गई थी, जिसमें सैन्य पुलिस ने ज़मीन से वंचित 19 लोगों की हत्या कर दी थी. यह मूर्ति अब भी ब्राज़ील में मौजूद है.

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