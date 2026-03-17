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Donald Trump: ट्रंप का कबूलनामा! खुद बताया ईरान में कैसे और कितने ठिकानों पर मचाई तबाही

Iran America War: ईरान इजराइल के बीच चल रही जंग में US एक बड़ी भूमिका निभा रहा है या यूं कहें कि इसके पीछे US का बड़ा हाथ है. इसी बीच अब ईरान में US ऑपरेशन्स पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा, "हमने खार्ग आइलैंड पर हमला किया और उसे तबाह कर दिया.

By: Heena Khan | Published: March 17, 2026 9:30:03 AM IST

donald trump
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Iran America War: ईरान इजराइल के बीच चल रही जंग में US एक बड़ी भूमिका निभा रहा है या यूं कहें कि इसके पीछे US का बड़ा हाथ है. इसी बीच अब ईरान में US ऑपरेशन्स पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा, “हमने खार्ग आइलैंड पर हमला किया और उसे तबाह कर दिया. हमने आइलैंड पर सब कुछ तबाह कर दिया, सिवाय उस एरिया के जहां तेल है. हमने पाइप छोड़ दिए. हम ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन हम ऐसा करेंगे. इसके आगे ट्रंप ने कहा कि लेकिन किसी दिन उस देश को फिर से बनाने के मकसद से, मुझे लगता है कि हमने सही काम किया. 

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ट्रंप ने बताया कैसे मचाई तबाही? 

इतना ही नहीं ट्रंप ने ये भी कहा कि हम ईरान के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को तेज़ी से खत्म कर रहे हैं और उसकी मिसाइलों और ड्रोन कैपेबिलिटी को फिर से बनाने की एबिलिटी लगभग ज़ीरो हो रही है. हम होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल शिपिंग को खतरा पहुंचाने की उनकी कैपेसिटी पर हमला कर रहे हैं, जिसमें 30 से ज़्यादा माइन-लेइंग शिप तबाह हो गए हैं. हमने उनके सभी 30 शिप पर हमला किया है और उन्हें तबाह कर दिया है. वो सभी समुद्र की तलहटी में हैं.

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7000 से ज्यादा टारगेट पर हमला 

ईरान में US ऑपरेशन्स पर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, “लड़ाई शुरू होने के बाद से, हमने ईरान में 7,000 से ज़्यादा टारगेट पर हमला किया है और ये ज़्यादातर कमर्शियल और मिलिट्री टारगेट रहे हैं. हमने उनके बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च में 90 प्रतिशत और ड्रोन हमलों में 95 प्रतिशत की कमी की है. हमने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स पर भी हमला किया है, उन जगहों पर जहां वे मिसाइल और ड्रोन बनाते हैं और यह आज भी हो रहा है. हमने आज उनमें से तीन पर हमला किया है. पिछले डेढ़ हफ़्ते में 100 से ज़्यादा ईरानी नेवी के जहाज़ डूब गए हैं या नष्ट हो गए हैं. हर घंटे सभी दिशाओं से और हमले हो रहे हैं.”

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Tags: Donald TrumpIran America ConflictWorld news
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