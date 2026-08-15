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Donald Trump Claim: होर्मुज बनेगा अमेरिका का हिस्सा? ट्रंप के दावे से तिलमिला उठा ईरान, दे डाली सख्त नसीहत

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक राजनीतिक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि होर्मुज स्ट्रेट बहुत जल्द अमेरिका का हिस्सा होगा. इस पर ईरान की प्रतिक्रिया सामने आई है.

By: Sohail Rahman | Published: August 15, 2026 3:00:17 PM IST

होर्मुज पर कब्जा करेगा अमेरिका, ट्रंप के दावे से तिलमिला उठा ईरान
होर्मुज पर कब्जा करेगा अमेरिका, ट्रंप के दावे से तिलमिला उठा ईरान


Donald Trump Claim: तेहरान ने शनिवार को कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) ईरान का था, ईरान का है और ईरान का ही रहेगा. यह बयान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका जल्द ही ऊर्जा के लिए अहम इस जलमार्ग को अमेरिकी क्षेत्र का हिस्सा घोषित कर देगा. ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने जोर देकर कहा कि यह जलडमरूमध्य, जिसे तेहरान ने मध्य पूर्व युद्ध की शुरुआत में असल में बंद कर दिया था, सिर्फ ईरान के आदेश पर ही बंद और खोला जाएगा.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि ट्रंप ने कहा है कि ईरान की हार के बाद वह जल्द ही होर्मुज जलडमरूमध्य को अमेरिकी क्षेत्र घोषित कर देंगे. होर्मुज जलडमरूमध्य पर न तो ट्वीट से, न ही एयरक्राफ्ट कैरियर से, न ही कोई आदेश जारी करके और न ही चुनावी भाषण से कब्जा किया जा सकता है.

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ईरान के उप विदेश मंत्री ने दिया जवाब

इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा कि एक बार और हमेशा के लिए सच्चाई को स्वीकार कर लें. अब तक आपको रणनीतिक और भारी हार का सामना करना पड़ा है. जब तक आप हार की सच्चाई को स्वीकार नहीं करते और अपनी काल्पनिक गलतफहमियों को नहीं छोड़ते, ईरान नाकेबंदी लागू रखेगा. उनकी यह प्रतिक्रिया ट्रंप के उस बयान के कुछ घंटों बाद आई जिसमें उन्होंने कहा था कि वह ईरान को पूरी तरह हरा देंगे और जल्द ही इस होर्मुज स्ट्रेट को अमेरिकी क्षेत्र का हिस्सा घोषित कर देंगे.



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ट्रंप ने क्या कहा?

न्यूयॉर्क में एक पुलिस अकादमी में आयोजित राजनीतिक रैली के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हंसते हुए कहा कि ईरान को पूरी तरह हराने के बाद (जो बहुत बुरी तरह हार रहा है). मैं जल्द ही होर्मुज जलडमरूमध्य को संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र घोषित कर दूंगा. उन्होंने रैली में कहा कि अपनी गैस के लिए थोड़ा और पैसा देना इस बात को सुनिश्चित करने की कीमत है कि एक बहुत बुरे देश के पास परमाणु हथियार न हों; फरवरी में युद्ध शुरू करने के पीछे उनकी बताई गई वजहों में से एक यही थी. वॉल स्ट्रीट जनरल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस पूरे मामले पर बाद में व्हाइट हाउस का स्पष्टीकरण सामने आया है. जिसमें एक अधिकारी ने कहा कि ट्रंप मजाक कर रहे थे.

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Tags: Donald Trump
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