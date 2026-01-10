Home > विदेश > क्या आप मादुरो की तरह पुतिन को भी पकड़ेंगे? इस सवाल का ट्रंप ने दिया ऐसा जवाब; सुन दंग रह गई पूरी दुनिया

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जब ये सवाल किया गया कि क्या आप मादुरी की तरह पुतिन को भी पकड़ेंगे. इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसा कदम जरूरी नहीं है.

By: Sohail Rahman | Published: January 10, 2026 4:56:14 PM IST

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War


Russia Ukraine War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को उन सुझावों को कम करके आंका कि वाशिंगटन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वेनेजुएला के निकोलस मादुरो को पकड़ने जैसे ऑपरेशन जैसा कोई बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकता है. उन्होंने कहा कि ऐसा कदम जरूरी नहीं है. हालांकि उन्होंने यूक्रेन युद्ध पर गहरी निराशा जताई.

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की की रहस्यमयी टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर जिसमें मादुरो की गिरफ्तारी के बाद पुतिन के अगले निशाने पर होने का संकेत दिया गया था. इसको लेकर अपनी बात रखते हुए ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि मुझे नहीं लगता कि यह ज़रूरी होगा. मुझे लगता है कि हमारे उनके साथ अच्छे संबंध हैं और हमेशा रहेंगे.

ट्रंप ने क्या कहा? (What did Trump say?)

अमेरिका के शीर्ष तेल और गैस अधिकारियों के साथ एक बैठक के दौरान बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि वह बहुत निराश हैं कि संघर्ष अभी तक खत्म नहीं हुआ है. इसके अलावा उन्होंने अपनी बात रखते हैं कि मैंने आठ युद्ध सुलझाए हैं. साल 2022 से चल रहे रूस के यूक्रेन पर हमले का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे लगा था कि यह बीच का या शायद सबसे आसान युद्धों में से एक होगा. पुतिन पर फिलहाल हेग में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा यूक्रेन में कथित युद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी है, एक ऐसा कारक जिसने लड़ाई खत्म करने के राजनयिक प्रयासों को और जटिल बना दिया है.

काराकास में अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन के बाद आया ये बयान (This statement came after the US military operation in Caracas)

ये टिप्पणियां काराकास में एक चौंकाने वाले अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन के एक हफ्ते बाद आईं, जिसमें वेनेजुएला के पूर्व नेता निकोलस मादुरो को सुबह-सुबह एक छापे में उनके घर से घसीटकर निकाला गया और ड्रग-तस्करी और अन्य आरोपों का सामना करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ले जाया गया. इस अभूतपूर्व कार्रवाई ने दुनिया भर की सरकारों को हिला दिया और वाशिंगटन के कुछ सहयोगियों को और मजबूत किया.

वेनेजुएला वाली घटना पर जेलेंस्की ने क्या कहा? (What did Zelenskyy say about the incident in Venezuela?)

जेलेंस्की जिनका देश रूसी सेनाओं का विरोध कर रहा है, उन्होंने मादुरो वाली घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए पुतिन का अप्रत्यक्ष रूप से जिक्र किया और कहा कि अगर एक तानाशाह के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए तो संयुक्त राज्य अमेरिका जानता है कि आगे क्या करना है. हालांकि, ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से इस विचार को खारिज कर दिया कि वह रूसी नेता के खिलाफ इसी तरह का मिशन शुरू करने का आदेश देंगे.

युद्ध में जान-माल के नुकसान का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्हें इस बात का अफसोस है कि वह इसे जल्द ही रोक नहीं पाए. पिछले महीने, उन्होंने 31,000 लोग खो दिए. उनमें से कई रूसी सैनिक थे. रूसी अर्थव्यवस्था खराब प्रदर्शन कर रही है. मुझे लगता है कि हम इसे सुलझा लेंगे. काश हम इसे और जल्दी कर पाते क्योंकि बहुत से लोग मर रहे हैं. इनमें से ज्यादातर सैनिक हैं.

